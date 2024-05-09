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MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı hesaplar değişti! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşlar...

Merkez Bankası enflasyon tahminlerini açıklayınca milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammı için yeni hesapları araştırmaya başladı. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 10 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Peki kim ne kadar alacak? İşte doktor, hemşire, öğretmen, polis zamlı maaşları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 17:28 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 17:29
MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı hesaplar değişti! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşlar... 1

Ocak'ta maaşları yüzde 49.25 artırılan memurlar ve memur emeklileri, Temmuz zammını merakla bekliyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında Temmuz'da maaşlara yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı hesaplar değişti! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşlar... 2

ENFLASYON FARKI VAR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70, Şubat ayı enflasyonu yüzde 4.53, Mart ayı enflasyonu yüzde 3.16 olarak gerçekleşmişti. Nisan ayı enflasyonu ise yüzde 3.18 çıktı. Böylece ilk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı hesaplar değişti! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşlar... 3

4 aylık verilere göre de memurlar ve emeklileri için yüzde 3.23 enflasyon farkı oluştu. 4 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10'luk Temmuz zammı yüzde 13.56'ya çıkarken, geriye 2 veri kaldı.

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