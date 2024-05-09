MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı hesaplar değişti! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşlar...

Ocak'ta maaşları yüzde 49.25 artırılan memurlar ve memur emeklileri, Temmuz zammını merakla bekliyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında Temmuz'da maaşlara yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

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ENFLASYON FARKI VAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70, Şubat ayı enflasyonu yüzde 4.53, Mart ayı enflasyonu yüzde 3.16 olarak gerçekleşmişti. Nisan ayı enflasyonu ise yüzde 3.18 çıktı. Böylece ilk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleşti.