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Çorum'da bu da oldu! Görenleri hayrete düşürdü: Atölye kiraladı, kaçak elektrik çekti, Bitcoin üretti | Takibi 2 ay sürdü!

Akıllara durgunluk veren olay... Çorum’da Siber Suçlarla Mücadele ekipleri 29 yaşındaki kişinin kullanılmayan tekstil atölyesini kiralayıp kaçak elektrik de çekerek sanal ortamda Bitcoin üretimi yaptığını tespit etti. Geniş çaplı yürütülen teknik takip sonrası şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 20:24 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 21:35
Çorum’da bu da oldu! Görenleri hayrete düşürdü: Atölye kiraladı, kaçak elektrik çekti, Bitcoin üretti | Takibi 2 ay sürdü!

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Çorum'da kullanılmayan tekstil atölyesini kiralayıp, kaçak elektrik çekerek sanal ortamda Bitcoin üretimi yapan bir kişi gözaltına alındı.

DETAYLARI ŞOKE ETTİ

Çorum'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 yaşındaki S.A.'nın uzun süredir kullanılmayan tekstil atölyesini 6 ay önce kiralayıp, içerisine yerleştirdiği cihazla sanal ortamda Bitcoin ürettiğini tespit etti.

2 AYLIK TİTİZ TAKİP

Ekipler, 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası bugün operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, bir tanesi 10 bin dolar olan 16 Bitcoin üreten cihaz ve buna bağlı internet bağlantı sistemi ele geçirildi. Ayrıca, S.A.'nın kaçak elektrik çekerek cihazları çalıştırdığı tespit edildi.

TEK BAŞINA KURMUŞ

Öte yandan S.A.'nın elektronik sistemi belli aralıklarla tek başına kurduğu öğrenildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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