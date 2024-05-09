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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024, 21:36 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024, 21:36

Manisa’da 'koca' dehşet: Eşini bıçaklayarak öldürdü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen cani koca gözaltına alındı. Meydana gelen olayın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan incelemelerde 3 çocuk annesi Hatice E.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Kadının cenazesi polis ve savcının incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

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