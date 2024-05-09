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Bakanlıktan KARŞILIKSIZ 500 bin TL destek müjdesi! 35.000 TL, 70.000 TL ve 100.000 TL'de alabilirsiniz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dar gelirli vatandaşlara yönelik sunmuş olduğu konut desteği, birçok aileyi ev sahibi yapma hayaline bir adım daha yaklaştırıyor.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 13:03 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 13:05
Bakanlıktan KARŞILIKSIZ 500 bin TL destek müjdesi! 35.000 TL, 70.000 TL ve 100.000 TL’de alabilirsiniz

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konut sahibi olmak veya mevcut evini onarmak isteyen vatandaşlara çeşitli destek ödemeleri sağlıyor. Bu destekler, özellikle dar gelirli aileler için büyük bir fırsat sunmaktadır.

Konut Desteği Paketinin İçeriği

Destek paketi, 35 bin TL'den başlayarak, 500 bin TL'ye kadar çeşitli tutarlarda ödemeler içermektedir. Konut desteği alarak ev sahibi olmak isteyenler için bu fırsat, hayatlarını köklü bir şekilde değiştirebilir.

Evi Olmayanlara Yönelik Destekler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan konut desteği, özellikle evi olmayan vatandaşlar için tasarlanmıştır. Bu destekle, birçok aile ilk kez ev sahibi olma şansını yakalayabilir. Destekler, ev almak veya mevcut konutunu onarmak isteyenlere yöneliktir.

Eşi Vefat Eden Kadınlara Özel Destek

Bakanlık, eşi vefat eden kadınlara yönelik özel bir destek programı da sunmaktadır. Bu program kapsamında, 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip olan kadınlara, ev sahibi olmaları için 500 bin TL'ye kadar destek sağlanmaktadır.

Ev Tamir ve Onarım Desteği

Konut desteğinin yanı sıra, ev tamir ve onarım destekleri de mevcuttur. Bu destekler:

  • Basit ev onarımları için 35 bin TL'ye kadar,
  • Orta düzey ev onarımları için 70 bin TL'ye kadar,
  • Kapsamlı ev onarımları için 100 bin TL'ye kadar,
  • Prefabrik veya betonarme ev yapımları için 300 bin TL'ye kadar ödeme yapılabilir.

Başvuru Koşulları

Başvuruda bulunacak kişilerin, en az bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın sorumlu olduğu yerleşim yerinde yaşaması gerekmektedir. Ayrıca, 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık sınırının altında olmaları ve sağlıklı barınma şartlarına sahip olmayanlar da bu destekten yararlanabilir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı bu destekler, birçok vatandaşın yaşam kalitesini artırmakta ve sosyal refahı desteklemekte büyük bir rol oynamaktadır. Eğer bu desteklerden faydalanmak istiyorsanız, yukarıda belirtilen şartları sağladığınızdan emin olun ve en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iletişime geçin.

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