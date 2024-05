GERÇEKTEN zekiyseniz (çok zeki/ entelektüel veya daha fazlası), insanların % 49,5'i sizi aptal veya deli olmakla karıştırıyor ve % 49,5'i sırf kıskançlık, rekabet ve güvensizlik nedeniyle size zarar vermeye çalışıyor. Sizi gerçekten anlayan ve sizi olduğunuz gibi takdir eden % 1'lik kesimin sizinle tanışması uzun zaman alabilir.

O % 99'un karşısında normal görünmek için sürekli cahil gibi davranmak zorundasınız. Kendinizi küçümsemek/gizlemek sizin koruma kalkanınız olur.

İYİ bir şey yaparsanız övgüyü onlar (meslektaşlarınız) alırlar; kötü bir şey yaparlarsa suçu sen üstlenirsin.

MİKROSKOBİK derecede iyi bir şey yapıyorlar ve siz bunu cömertçe takdir ediyorsunuz; çok iyi bir şey yapıyorsunuz ve onlar bunu görmüyorlar bile.

Omuz silkmek ve unutmak alışkanlığınız haline gelir.

ARKADAŞ bulmak zordur. İnsanlar için fazla tuhafsın; onlar senin için çok tuhaf.

KALABALIĞIN içinde yalnız hissetme eğilimindesiniz. İnsanlar senin arkadaşsız olduğunu düşünüyor ve sözde yalnızlığın için sana acıyor.

'Arkadaşlarınızla' bir arada olduğunuzda kendinizi yalnız ve boğulmuş hissedersiniz.

ŞİRKETTE ya çenenizi kapalı tutmalısınız ya da sadece hava durumu hakkında konuşmalısınız. Entelektüel açlığınızı doyurmak zordur.

ETRAFINIZDAKİ insanların aptallıkları ve cehaletleri, sorunlardan ve zorluklardan daha fazla strese neden olur. Fikrinizi ifade etmek neredeyse her zaman isyan, alay, disiplinsizlik veya saygısızlık olarak algılanır.

İNSANLAR, gerçekte akıllı olduğunuzu hiç düşünmediğiniz halde, akıllı olduğunuzu düşünecek kadar aptal olduğunuzu varsayarlar.

Sonra, iyi olmadığınız ufacık şeyler var ve bunlar sizi alaycı bir tavırla dolduruyor: 'Ah, bunu bile yapamazsın!' Zeki insanların her şeyde, özellikle de ufacık zavallıcıklarda akıllı olmayabileceğini onlara kim açıklamalı?

MUHTEMELEN tüm parlak gri hücrelerinizi, daha keskin algınıza göre sadece pis bir fare yarışı olabilecek parlak, yüzeysel bir kariyerde kullanamayabilirsiniz. Fare yarışçıları doğal olarak aksini düşünüyor.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

NEGATİFLİK bağışıklık sisteminizi çökertir.

ASLINDA hiç kimse adınızı söylemediğinde adınızın çağrıldığını duymak, muhtemelen sağlıklı bir zihnin işaretidir.

21 GÜN boyunca her gün minnettar olduğunuz 3 şeyi arayarak beyninizi mutlu olacak şekilde "yeniden yapılandırabilirsiniz".

TESPİTLİ YORUM

@mortifera HAFTAYA

100 puanla başlıyorsun.

Yürüyen merdivende solda durduğunda 5 puanın gidiyor. Toplu taşımada teke gibi kokuyorsan 10 puanın siliniyor. Sıfır puana indiğinde şehir dışına sürülüyorsun.

İnsan olduğunu kanıtlayınca geri dönüyorsun.

Yaşanılabilir bir toplum formülüm.



Gülü Yorum

@mesut_bostan SINAVDA gözetmenlik yapıyorum.

Arkadan bir öğrenci eliyle hesap isteme hareketi yapıyor. Ek kağıt istiyormuş.