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Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi

Son dakika haberleri... Ekonomi yönetiminin yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü ekonomi politikaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 17:36 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 19:18
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi CDS, 276 baz puanla Şubat 2020’den bu yana en düşük seviyeye geriledi

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Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.



Ekonomi yönetiminin yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü ekonomi politikaları meyvelerini veriyor.

Son dönemde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu yükseltirken, TL varlıklara olan ilgi de artmaya devam ediyor. Bu durum, Türkiye'nin risk primini olumlu yönde etkilerken, fonlama maliyetlerindeki iyileşme de göze çarpıyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. CDS böylece Kovid-19 salgını öncesi seviyeye döndü.



TL varlıklara uluslararası yatırımcı ilgisini de yansıtan CDS'in düşüşü, kredi derecelendirme kuruluşlarının olumlu değerlendirmeleri, ekonomi yönetiminin dezenflasyonun tesis edilmesine yönelik kararlı adımları, Türkiye'nin dış finansmana erişimini artırmayı sürdürmesinden alınan sinyallerle birlikte devam ediyor.

Analistler, söz konusu harekette, Türkiye'nin yurt dışı swap kanallarını açmak için adımlar attığına yönelik haber akışının etkili olduğunu ifade etti.

TL varlıklara yönelik talep hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye ekonomisine yönelik artan güven ve öngörülebilirliğin, dış finansman sağlamayı da olumlu etkilediğini belirterek, "2023 yılının ilk 5 ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti." ifadesini kullanmıştı.



KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINDAN OLUMLU SİNYALLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Standard & Poor's (S&P), geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti. S&P, yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de yerel seçimlerin ardından dış dengelenmenin de etkisiyle para, maliye ve gelirler politikası arasındaki koordinasyonun iyileşeceğinin düşünüldüğü belirterek, gelecek 2 yıl içinde portföy girişlerinin artacağının, cari açığın daralacağının, enflasyon ve dolarizasyonda düşüşün öngörüldüğünü kaydetti.

Fitch Ratings de mart ayı başında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltmiş, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.



Moody's, bu yılın başında Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

Analistler, gelecek dönemde enflasyonda kalıcı yavaşlamanın sağlanabilmesi ve cari açıkta düşüşün gerçekleşmesi durumunda Moody's'in 19 Temmuz'daki Türkiye değerlendirmesinde not artışı gelebileceği öngörüsünde bulundu.

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