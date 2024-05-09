Türkiye 'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. CDS böylece Kovid-19 salgını öncesi seviyeye döndü.

Son dönemde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye 'nin kredi notunu yükseltirken, TL varlıklara olan ilgi de artmaya devam ediyor. Bu durum, Türkiye'nin risk primini olumlu yönde etkilerken, fonlama maliyetlerindeki iyileşme de göze çarpıyor.





TL varlıklara uluslararası yatırımcı ilgisini de yansıtan CDS'in düşüşü, kredi derecelendirme kuruluşlarının olumlu değerlendirmeleri, ekonomi yönetiminin dezenflasyonun tesis edilmesine yönelik kararlı adımları, Türkiye'nin dış finansmana erişimini artırmayı sürdürmesinden alınan sinyallerle birlikte devam ediyor.

Analistler, söz konusu harekette, Türkiye'nin yurt dışı swap kanallarını açmak için adımlar attığına yönelik haber akışının etkili olduğunu ifade etti.

TL varlıklara yönelik talep hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye ekonomisine yönelik artan güven ve öngörülebilirliğin, dış finansman sağlamayı da olumlu etkilediğini belirterek, "2023 yılının ilk 5 ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti." ifadesini kullanmıştı.