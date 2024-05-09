Kuruluş Osman seyirciyi ekrana kilitledi! Mekece’yi kuşatan Osman Bey’in şimdiki hamlesi ne olacak?

Yunus Emre ise "Gördüğün rüya sırlarla doludur Osman Bey. Balığın da yüzüğün de hikmeti fütuhattır. Keşiş Dağı'ndan sana doğru esen de fetih rüzgarıdır. Her rüzgar sancağını bekler Osman Bey, Keşiş Dağı'da İslam sancağına hasret. Senden bu hasreti dindirmeni bekler, vuslatı bekler, seni bekler" dedi. Rüyasının anlamını öğrenen Osman Bey ise Yunus Emre'ye "O vakit yolumuz hasreti vuslata erdirmektir." diyerek hızlıca yola koyuldu.

Sahne katilin ortaya çıkmasıyla Aleaddin aklandı. Bunun ardından Aleaddin ve Gonca Yakup Bey ile konuşmak ve arayı düzeltmek istedi. Yakup Bey'in tavrı ise sert oldu. Yakup Bey "Benim kızım yok" diyerek Gonca Hatun'u affetmedi. Gördüğü rüya sonrası tek başına Brusa yolculuğuna çıkan Osman Bey orada İbrahim Bey'in gizli planlarını öğrendi. Brusa'dan obaya dönen Osman Bey alplerine "Gayri vaktimiz yok tezinden harekete geçeceğiz. Alplar Mekece'yi kuşatacaklar" dedi. Bunun üzerine Mekece'yi kuşatan Osman Bey'den kalenin tekfuru savaşmaya ya da teslim olmaya karar vermek için gün batımına kadar zaman istedi. Kuşatma için bekleyen Osman Bey'in yanına Yakup Bey ve İbrahim Bey geldi. Mekece'nin kendi himayesinde olduğunu söyleyen İbrahim Bey tekfurun kendisine tabi olduğunu söyledi. Bunun üzerine konuşan Yakup Bey ise Osman Bey'e "Biz seni yanlıştan döndürmeye geldik. Müminin olan bir kaleyi almak senin gibi bir beye yaraşmaz Osman Bey" dedi. Osman Bey ise "Kafir kanıyla aramıza girersiniz. Müminden kale almak elbette bize yaraşmaz ama münafıktan almak Osman Bey'in boynunun borcudur bilesiniz" dedi. Konuşmaların ardından beyler arasında neler yaşanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.