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9-31 Mayıs hastane ve huzurevlerine KPSS şartsız işçi ve personel alımı! İşte alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), en az ilkokul mezunu olanlar için hastaneler ve huzurevleri için personel alacaklarını duyurdu. Bu alımlarda KPSS şartı yok. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor. Bu işe başvurmadan önce, ilanları ve başvuru koşullarını iyice incelemeniz gerekiyor.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 10:40 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 10:40
9-31 Mayıs hastane ve huzurevlerine KPSS şartsız işçi ve personel alımı! İşte alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları!

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son açıklamaya göre, ilkokul düzeyinden itibaren eğitim almış kişiler arasından hastaneler ve huzurevleri için personel alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlar için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmıyor. Açık pozisyonlar ve başvuru koşulları ilanlarda detaylı bir şekilde yer almaktadır. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce ilanları dikkatli bir şekilde incelemek ve tarihleri kontrol etmek önemlidir.

İŞKUR üzerinden yapılan huzurevi personel alımları, belirlenen kadrolar için geçerlidir. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, bu haberimizi takip edebilirler.

Başvurular için şartlar şunlardır:

  • Türk vatandaşı olmak.
  • İlkokul diplomanız olmalı.
  • İŞKUR'a kayıtlı olmanız lazım.
  • Sağlık probleminiz olmaması gerekiyor.
  • Hastane ortamında çalışmaya uygun ve sabırlı olmanız gerek.
  • Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmeniz önemli.
  • Hastalarla iyi ilişkiler kurabilmeniz gerekiyor.
  • Erkekler için askerlik şartı var. Askerlik yapmış, muaf veya tecilli olmalısınız.

Başvuru Yapma Adımları:

  • İŞKUR'un web sitesine gidin.
  • 'İş Arayan' bölümünden giriş yapın.
  • 'İş İlanları'na tıklayın.
  • Aradığınız pozisyonu yazıp 'Ara' butonuna basın.
  • İlanlar listelenecek, istediğiniz ilana başvurun.
  • Başvurunuzu tam ve doğru bilgilerle yapmayı unutmayın.

Aşağıda, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki hastaneler ve huzurevleri için açık olan "Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı" pozisyonlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. İlanlar ilçe ve il bazında sıralanmıştır, her biri için son başvuru tarihleri ve açık pozisyon sayıları belirtilmiştir.

Antalya

  • Muratpaşa
    • Pozisyon Sayısı: 4
    • Son Başvuru Tarihi: 15.05.2024
  • Konyaaltı
    • Pozisyon Sayısı: 1
    • Son Başvuru Tarihi: 15.05.2024
    • Pozisyon Sayısı: 2
    • Son Başvuru Tarihi: 16.05.2024

Ankara

  • Çankaya
    • Pozisyon Sayısı: 1
    • Son Başvuru Tarihi: 15.05.2024
    • Pozisyon Sayısı: 2
    • Son Başvuru Tarihi: 16.05.2024
  • Kalecik
    • Pozisyon Sayısı: 7
    • Son Başvuru Tarihi: 16.05.2024

İstanbul

  • Maltepe
    • Pozisyon Sayısı: 2
    • Son Başvuru Tarihi: 15.05.2024
  • Kadıköy
    • Pozisyon Sayısı: 4
    • Son Başvuru Tarihi: 15.05.2024

Eskişehir

  • Tepebaşı
    • Pozisyon Sayısı: 1
    • Son Başvuru Tarihi: 15.05.2024

Gümüşhane

  • Gümüşhane Merkez
    • Pozisyon Sayısı: 1
    • Son Başvuru Tarihi: 15.05.2024

Düzce

  • Akçakoca
    • Pozisyon Sayısı: 2
    • Son Başvuru Tarihi: 15.05.2024

Tekirdağ

  • Çorlu
    • Pozisyon Sayısı: 1
    • Son Başvuru Tarihi: 15.05.2024

Adana

  • Çukurova
    • Pozisyon Sayısı: 1
    • Son Başvuru Tarihi: 15.05.2024

Batman

  • Batman Merkez
    • Pozisyon Sayısı: 5
    • Son Başvuru Tarihi: 16.05.2024

Hastanelere personel alımı için tıklayınız

Huzurevlerine personel alımı için tıklayınız

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