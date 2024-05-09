9-31 Mayıs hastane ve huzurevlerine KPSS şartsız işçi ve personel alımı! İşte alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son açıklamaya göre, ilkokul düzeyinden itibaren eğitim almış kişiler arasından hastaneler ve huzurevleri için personel alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlar için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmıyor. Açık pozisyonlar ve başvuru koşulları ilanlarda detaylı bir şekilde yer almaktadır. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce ilanları dikkatli bir şekilde incelemek ve tarihleri kontrol etmek önemlidir.