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Ambargo kararı soykırımcıyı sarstı! İsrail gazetesinden itiraf: Türkiye en zayıf noktamızdan vurdu

Soykırımcı İsrail’de Türkiye’nin ambargo kararının etkileri devam ediyor. The Times of Israel’e konuşan dijital tedarik zinciri nakliye platformu SlickChain’in kurucu ortağı ve CEO’su Elad Barshan, Türkiye’nin ambargo kararının İsrailli ithalatçıları alternatif yollar aramak zorunda bıraktığını söyledi ve “Türkiye bizi tedarik zincirimizin en zayıf noktasından vurdu” dedi.Soykırımcı İsrail’de Türkiye’nin ambargo kararının etkileri devam ediyor. The Times of Israel’e konuşan dijital tedarik zinciri nakliye platformu SlickChain’in kurucu ortağı ve CEO’su Elad Barshan, Türkiye’nin ambargo kararının İsrailli ithalatçıları alternatif yollar aramak zorunda bıraktığını söyledi ve “Türkiye bizi tedarik zincirimizin en zayıf noktasından vurdu” dedi.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 15:33 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 15:46
Ambargo kararı soykırımcıyı sarstı! İsrail gazetesinden itiraf: Türkiye en zayıf noktamızdan vurdu

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Türkiye'nin terör devleti İsrail ile ticareti tamamen sonlandırması Tev Aviv'de bomba etkisi yaratmaya devam ediyor. İsrail gazetesi The Times of Israel, "Ankara'nın hamlesinin Kızıldeniz'deki deniz ticaretinin sekteye uğraması Uzak Doğu'dan mal sevkiyatının cazibesini azaltırken ithalatçı ve ihracatçıları alternatif arayışına itti" dedi.

İSRAİL BASININDAN İTİRAF: HAYAT PAHALILIĞI ARTACAK

Türk boykotunun kısa vadede İsrail'de kuru ve taze gıda, hammaddeler, elektrikli cihazlar, demir, çelik ve otomobil gibi çeşitli ithal ürünlerin fiyatlarında artışa yol açacağını belirten The Times of Israel, "İsrailli ithalatçılar alternatif kaynaklar ve ikameler bulacaklar ancak bunlar daha yüksek üretim ve nakliye maliyetleri nedeniyle daha pahalı olacak. Bu da muhtemelen İsrail'de hayat pahalılığını daha da artıracak" dedi.

"TÜRKİYE EN ZAYIF NOKTAMIZDAN VURDU

Dijital tedarik zinciri nakliye platformu SlickChain'in kurucu ortağı ve CEO'su Elad Barshan, The Times of Israel'e konuştu ve "Türkiye'nin eylemi çok ani oldu ve anında etkili oldu, bu da ithalatçıların alternatif aramaya veya tedarikçileri değiştirmeye zamanları olmadığı anlamına geliyordu. Bizi tedarik zincirimizin en zayıf noktasından vurdu" ifadelerini kullandı.

Dijital tedarik zinciri nakliye platformu SlickChain’in kurucu ortağı ve CEO’su Elad BarshanDijital tedarik zinciri nakliye platformu SlickChain’in kurucu ortağı ve CEO’su Elad Barshan

"DÜNYADA KARTOPU ETKİSİ YARATACAK"

Barshan ayrıca, Türk sanayisine bağlı olan bazı ihracatçıların hayatta kalma mücadelesi vereceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

İsrail uluslararası mahkemelere gitmek yerine dünyadaki müttefiklerinden Türkiye'nin uluslararası ticaretini etkilemelerini ve baskı yapmalarını istemelidir. İsrail harekete geçmezse bu Türkiye'nin ötesinde bir kartopu etkisi yaratabilir, yani diğer ülkeler İsrail'e ticari kısıtlamalar hatta tam ambargo koymaya başlayabilir.

SOYKIRIMCI KATZ'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Türkiye'nin ambargo kararı terör devleti İsrail'de darbe etkisi yaratırken İsrail'in soykırımcı Dışişleri Bakanı İsrael Katz, skandal bir açıklamaya daha imza attı. Katz, "Erdoğan ticaret kısıtlamalarının çoğunu geri çekti ve iptal etti. Ders açık: Diktatörün tehditlerine boyun eğmemeliyiz, alternatifler yaratmalıyız ve her şeyi her an durdurabilecek Müslüman Kardeşler'in adamlarına bağımlı olmamalıyız." ifadelerini kullandı.

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