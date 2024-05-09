PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! 27 yaşında 40 milyon euro değeriyle piyasayı sallamıştı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler gelecek sezon nokta atışı hamlelerle transfer dönemini geçirmek isterken günceme dünyaca ünlü yıldız isim geldi. Henüz 27 yaşında olan golcü futbolcu için temaslar başladı. İşte o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 12:34 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 12:37
Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! 27 yaşında 40 milyon euro değeriyle piyasayı sallamıştı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirmek isterken, ligin bitimine 3 hafta kala bu şansını mucizelere bıraktı.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! 27 yaşında 40 milyon euro değeriyle piyasayı sallamıştı

Kanarya'da bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre girişimlere başlayan yöneticiler, yıldız isimlerle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! 27 yaşında 40 milyon euro değeriyle piyasayı sallamıştı

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Özellikle devre arasında yapılan transferden memnun kalınmazken, veda hazırlıkları hız kazandı.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! 27 yaşında 40 milyon euro değeriyle piyasayı sallamıştı

Kanarya'da 6 aylığına transfer edilen Leonardo Bonucci ve Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü gelecek sezon kadroda olmayacak.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! 27 yaşında 40 milyon euro değeriyle piyasayı sallamıştı

İsmail Kartal'ın uzun ısrarı sonucu transfer edilen Rade Krunic'ten de memnun kalınmadı. Yönetim, uygun bir teklif gelmesi halinde Krunic ile de vedalaşacak.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! 27 yaşında 40 milyon euro değeriyle piyasayı sallamıştı

Yine teknik direktör Kartal'ın isteğiyle takımda tutulan Miha Zajc da Fenerbahçe'de son günlerini geçiriyor. Sloven oyuncuya Süper Lig'den bir çok takım talip olmuş durumda.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! 27 yaşında 40 milyon euro değeriyle piyasayı sallamıştı

FERDİ'YE VEDA!

Fenerbahçe'nin mevcut kadrodaki en eski futbolcusu konumunda olan Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçuyor. Milli yıldız için başta Premier Lig ve Serie A ekiplerinin ciddi ilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! 27 yaşında 40 milyon euro değeriyle piyasayı sallamıştı

Sarı lacivertlilerin yıldızlarından Sebastian Szymanski de transferin gözdesi konumunda. Polonyalı futbolcu için 20 milyon euronun üzerinde gelen teklifler ciddiye alınacak.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! 27 yaşında 40 milyon euro değeriyle piyasayı sallamıştı

DZEKO BİLMECESİ

Fenerbahçe'ye transferiyle büyük ses getiren Edin Dzeko, sarı lacivertlilerin en golcü futbolcusu konumunda. Son zamanlarda teknik direktör İsmail Kartal ile yıldızı barışmayan Boşnak golcünün takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! 27 yaşında 40 milyon euro değeriyle piyasayı sallamıştı

OOSTERWOLDE'DEN CİDDİ GELİR

Son dönemde yaptığı transferler kadar oyuncu satışlarıyla da gündem olan Fenerbahçe, bir isimden daha yüksek kar etmenin peşinde.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! 27 yaşında 40 milyon euro değeriyle piyasayı sallamıştı

Kanarya'ya 6 milyon euroya Parma'dan transfer olan Jayden Oosterwolde için konuşulan rakamlar 20 milyon euronun üzerinde. Hollandalı yıldız ile Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! 27 yaşında 40 milyon euro değeriyle piyasayı sallamıştı

FLAŞ GOLCÜ HAMLESİ

Son sezonlarda yaşananın aksine bu defa yüksek sayıda transfer yapmamayı amaçlayan Fenerbahçe, nokta atışı isimlere yönelecek.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! 27 yaşında 40 milyon euro değeriyle piyasayı sallamıştı

Bu doğrultuda sarı lacivertliler Allan Saint-Maximin ismini gündemine aldı. Kanarya, Al Ahli forması giyen yıldız isim için girişimlere başladı.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! 27 yaşında 40 milyon euro değeriyle piyasayı sallamıştı

Sezon başında Suudi Arabistan ekibine 27 milyon euro karşılığında transfer olan golcü futbolcu, yeni takımına adapte olamadı.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! 27 yaşında 40 milyon euro değeriyle piyasayı sallamıştı

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız yıldız, 29 maçta 4 gol 10 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! 27 yaşında 40 milyon euro değeriyle piyasayı sallamıştı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Lyon Belediye Başkanı Doucet’ten alçak paylaşım: Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösterdi
CHP’li Mustafa Bozbey’in torpil skandalında yeni perde! CHP fondaşı İsmail Saymaz canlı yayında itiraf etti: Baldızını da müdür yapmış
Atina’dan Başkan Erdoğan ve Miçotakis arasında gerçekleşecek olan görüşmeye ilişkin açıklama: Sükunet dolu bir dönem bekliyoruz
Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’ın açıklamalarına sert tepki: Kararın arkasındayız, söyledikleri hayal ürünü
Hastane randevu sistemi MHRS değişiyor | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarihi açıkladı
HAVA DURUMU | Dikkat! Meteoroloji’den yurt geneli için uyarı: Çöl tozu ve kuvvetli yağış yolda! Harita yayınlandı! İşte 5 günlük hava durumu
Ambargo kararı soykırımcıyı sarstı! İsrail gazetesinden itiraf: Türkiye en zayıf noktamızdan vurdu
Kamuda mülakat sistemi değişiyor! Her adaya kod verilecek... İlk kez ne zaman uygulanacak?
Atina’dan sonra ABD’de de ’Kariye Camii’ hazımsızlığı! Yunan basını yetersiz buldu: Çileden çıkarıcı ve anlamsız
MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI | Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire...
TAKVİM TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda! ’Telif Yasası’ gündemde: Dijital TV piyasası için komisyonumuza tarihi bir sorumluluk düşüyor
ABD ile İsrail’in kanlı ittifakı bozuldu mu? Tel Aviv ‘müttefiğe ihanet’ dedi Washington’ı seçimle tehdit etti! Soykırımcı ile destekçisinden danışıklı dövüş
MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU | Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması! TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu?
EMEKLİNİN ZAM HESABI DEĞİŞTİ! Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası sil baştan! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşları
SON DAKİKA