Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! 27 yaşında 40 milyon euro değeriyle piyasayı sallamıştı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirmek isterken, ligin bitimine 3 hafta kala bu şansını mucizelere bıraktı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirmek isterken, ligin bitimine 3 hafta kala bu şansını mucizelere bıraktı.
Kanarya'da bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre girişimlere başlayan yöneticiler, yıldız isimlerle görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Özellikle devre arasında yapılan transferden memnun kalınmazken, veda hazırlıkları hız kazandı.
Kanarya'da 6 aylığına transfer edilen Leonardo Bonucci ve Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü gelecek sezon kadroda olmayacak.
İsmail Kartal'ın uzun ısrarı sonucu transfer edilen Rade Krunic'ten de memnun kalınmadı. Yönetim, uygun bir teklif gelmesi halinde Krunic ile de vedalaşacak.
Yine teknik direktör Kartal'ın isteğiyle takımda tutulan Miha Zajc da Fenerbahçe'de son günlerini geçiriyor. Sloven oyuncuya Süper Lig'den bir çok takım talip olmuş durumda.
FERDİ'YE VEDA!
Fenerbahçe'nin mevcut kadrodaki en eski futbolcusu konumunda olan Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçuyor. Milli yıldız için başta Premier Lig ve Serie A ekiplerinin ciddi ilgisi bulunuyor.
Sarı lacivertlilerin yıldızlarından Sebastian Szymanski de transferin gözdesi konumunda. Polonyalı futbolcu için 20 milyon euronun üzerinde gelen teklifler ciddiye alınacak.
DZEKO BİLMECESİ
Fenerbahçe'ye transferiyle büyük ses getiren Edin Dzeko, sarı lacivertlilerin en golcü futbolcusu konumunda. Son zamanlarda teknik direktör İsmail Kartal ile yıldızı barışmayan Boşnak golcünün takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu.
OOSTERWOLDE'DEN CİDDİ GELİR
Son dönemde yaptığı transferler kadar oyuncu satışlarıyla da gündem olan Fenerbahçe, bir isimden daha yüksek kar etmenin peşinde.
Kanarya'ya 6 milyon euroya Parma'dan transfer olan Jayden Oosterwolde için konuşulan rakamlar 20 milyon euronun üzerinde. Hollandalı yıldız ile Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.
FLAŞ GOLCÜ HAMLESİ
Son sezonlarda yaşananın aksine bu defa yüksek sayıda transfer yapmamayı amaçlayan Fenerbahçe, nokta atışı isimlere yönelecek.
Bu doğrultuda sarı lacivertliler Allan Saint-Maximin ismini gündemine aldı. Kanarya, Al Ahli forması giyen yıldız isim için girişimlere başladı.
Sezon başında Suudi Arabistan ekibine 27 milyon euro karşılığında transfer olan golcü futbolcu, yeni takımına adapte olamadı.
2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız yıldız, 29 maçta 4 gol 10 asistlik performans gösterdi.