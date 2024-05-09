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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in Alman annesi Elizabeth’e bakın! Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Anne-kız ortalığı salladı

Kadrosunda Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Yasemin Baştan, Güven Kıraç gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisindeki Piraye rolüyle izleyici karşısına çıkan Selma Ergeç'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Can Öz ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Ergeç'in özellikle Alman annesi Elizabeth merak konusu oldu. Anne-kızı görenler ise "Güzellik genetik" yorumunda bulundu. İşte Selma Ergeç'in güzeller güzeli annesi...

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 16:14 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 16:23
İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in Alman annesi Elizabeth’e bakın! Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Anne-kız ortalığı salladı 1

İnci Taneleri dizisindeki Piraye rolüyle izleyici karşısına çıkan Selma Ergeç'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in Alman annesi Elizabeth’e bakın! Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Anne-kız ortalığı salladı 2

SELMA ERGEÇ KİMDİR?
Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya geldi.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in Alman annesi Elizabeth’e bakın! Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Anne-kız ortalığı salladı 3

Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşireydi. Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi.

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