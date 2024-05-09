Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'nın kaybında flaş gelişme| Yeni emareler bulundu! Yayına bağlanan izleyici ifşaladı: Ormanlık alanda ilişkiye zorladı

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 52 yaşındaki Nuran Şahin, aranmaya devam ediliyor. Şahin'in kaybının ardından iki gün sonra, komşusu Gökmen Kaya'nın da ortadan kaybolması olayın seyrini değiştirdi. Nuran Şahin'in kızı Sinem, annesine Gökmen'in bir şeyler yapmış olabileceğini işaret etti. İkilin 2 yıldır yasak aşk yaşadığı öne sürülürken, olaya ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşandı. Gökmen Kaya'nın olay günü kullandığı motosikletinin bulunduğu yerde 2 çift eldivene ulaşıldı. Yayına bağlanan izleyicinin" Gökmen beni ormanlık alanda ilişkiye zorladı" sözleri ise programa damga vurdu. İşte detaylar...
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 17 Nisan tarihinde hastaneye gitmek üzere evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Nuran Şahin ve sevgilisi olduğu iddia edilen Gökmen Kaya aranmaya devam ediliyor.
Müge Anlı ve Tatlı Sert'in 9 Mayıs Perşembe tarihli yayınında Nuran Şahin'in kaybıyla ilgili çok önemli bilgilere ulaşıldı.
İKİ ÇİFT ELDİVEN BULUNDU
Geçtiğimiz günlerde Gökmen Kaya'nın motosikleti ormanlık alanda bulunmuştu. Motosikletin bulunduğu noktada 2 çift eldivene ulaşıldı. Bu eldivenlerden birinin içerisinde Gökmen'in motosikletinin anahtarı ve evinin anahtarı bulundu.