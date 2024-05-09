Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'nın kaybında flaş gelişme| Yeni emareler bulundu! Yayına bağlanan izleyici ifşaladı: Ormanlık alanda ilişkiye zorladı

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 52 yaşındaki Nuran Şahin, aranmaya devam ediliyor. Şahin'in kaybının ardından iki gün sonra, komşusu Gökmen Kaya'nın da ortadan kaybolması olayın seyrini değiştirdi. Nuran Şahin'in kızı Sinem, annesine Gökmen'in bir şeyler yapmış olabileceğini işaret etti. İkilin 2 yıldır yasak aşk yaşadığı öne sürülürken, olaya ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşandı. Gökmen Kaya'nın olay günü kullandığı motosikletinin bulunduğu yerde 2 çift eldivene ulaşıldı. Yayına bağlanan izleyicinin" Gökmen beni ormanlık alanda ilişkiye zorladı" sözleri ise programa damga vurdu. İşte detaylar...