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ABD’den Filistin protestocuları hakkında skandal talep! Temsilciler Meclisi üyesi Ogles eylemlere katılanları Gazze’ye göndermeyi teklif etti

ABD’de üniversiteleri saran Gazze eylemlerinin ardından Temsilciler Meclisi’nden skandal bir karar geldi. Polis zoru ile dahi durdurulamayan ve 2 bin 500’den fazla öğrencinin gözaltına alındığı eylemlerin ardından Temsilciler Meclisi üyesi Andrew Ogles, Filistin’e destek gösterisi düzenleyen protestocuların Gazze’ye gönderilmesini teklif etti.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 16:23 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 16:53
ABD’den Filistin protestocuları hakkında skandal talep! Temsilciler Meclisi üyesi Ogles eylemlere katılanları Gazze’ye göndermeyi teklif etti

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ABD'de Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve önce ülkenin dört bir yanında etkili olup sonra da Avrupa'ya sıçrayan Gazze eylemleri darbe etkisi yarattı. Polis zoruyla dahi eylemleri durduramayan ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Andrew Ogles, Filistin'e destek gösterisi düzenleyen protestocuların Gazze'ye gönderilmesini teklif etti.

PROTESTOCULARI GAZZE'YE GÖNDERMEYİ TEKLİF ETTİ

Fox News'ün haberine göre, Ogles, ABD'deki üniversitelerde Filistin için destek eylemi düzenleyen protestoculardan "suçlu bulunanların en az 6 aylık süreyle" Gazze'ye gönderilmesini teklif eden tasarıyı Temsilciler Meclisine sundu.

Ogles, tasarının ABD'deki herhangi bir üniversitede "yasa dışı" faaliyette bulunmakla suçlanan ve hüküm giyen herkesin en az 6 ay boyunca Gazze'ye gönderilmesini öngördüğünü kaydetti.

Gösteri düzenleyen öğrencilerin, diğer öğrencileri taciz ettiğini ve ülke çapında üniversite mezuniyet törenleri de dahil, kampüslerdeki diğer etkinlikleri engellemek için derslerini terk ettiğini öne süren Ogles, tasarıyı bu nedenle sunduğunu söyledi.

GAZZE PROTESTOLARI SİYONİSTLERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Öte yandan, Temsilciler Meclisi üyeleri Randy Weber ve Jeff Duncan da X sosyal medya platformundan yaptıkları açıklamalarla tasarıya destek verdiklerini duyurdu.

Weber, "Hamas destekçilerinin (Gazze'de) bir gün bile dayanamayacağına bahse girerim ama onlara bu fırsatı verelim." dedi.

Duncan ise "ABD topraklarında Hamas destekçilerinin yasalarımızı çiğnemesine ve gençliğimizi Amerika'dan ve özgürlükten nefret etmeye ikna etmesine ihtiyacımız yok. Terör örgütü adına isyan ediyorsunuz, o zaman vizenize veda edin." ifadelerini kullandı.

2 BİN 500'DEN FAZLA ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

ABD genelindeki birçok üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri polis müdahalelerine rağmen hala devam ediyor.

Üniversite yönetimlerinin talebiyle polisin müdahale ettiği protestolarda bugüne kadar 2 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

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