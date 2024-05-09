ABD’den Filistin protestocuları hakkında skandal talep! Temsilciler Meclisi üyesi Ogles eylemlere katılanları Gazze’ye göndermeyi teklif etti

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

ABD'de Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve önce ülkenin dört bir yanında etkili olup sonra da Avrupa'ya sıçrayan Gazze eylemleri darbe etkisi yarattı. Polis zoruyla dahi eylemleri durduramayan ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Andrew Ogles, Filistin'e destek gösterisi düzenleyen protestocuların Gazze'ye gönderilmesini teklif etti.

PROTESTOCULARI GAZZE'YE GÖNDERMEYİ TEKLİF ETTİ Fox News'ün haberine göre, Ogles, ABD'deki üniversitelerde Filistin için destek eylemi düzenleyen protestoculardan "suçlu bulunanların en az 6 aylık süreyle" Gazze'ye gönderilmesini teklif eden tasarıyı Temsilciler Meclisine sundu. Ogles, tasarının ABD'deki herhangi bir üniversitede "yasa dışı" faaliyette bulunmakla suçlanan ve hüküm giyen herkesin en az 6 ay boyunca Gazze'ye gönderilmesini öngördüğünü kaydetti. Gösteri düzenleyen öğrencilerin, diğer öğrencileri taciz ettiğini ve ülke çapında üniversite mezuniyet törenleri de dahil, kampüslerdeki diğer etkinlikleri engellemek için derslerini terk ettiğini öne süren Ogles, tasarıyı bu nedenle sunduğunu söyledi.