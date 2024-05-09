Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip son olarak ligin 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı.
Cimbom evinde oynadığı mücadeleyi 6-1 kazandı.
Galatasaray'da golleri Hakim Ziyech(2), Dries Mertens(2) ve Mauro Icardi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 96'ya yükseltti.
GALATASARAY'DAN BİR REKOR DAHA
Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor mücadelesiyle birlikte yeni bir rekora daha imza attı.
Galatasaray, Sivasspor'u 6-1 mağlup etmesiyle birlikte 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu da kırmış oldu.
Daha önce Galatasaray, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 93'e çıkarmış, Fenerbahçe'nin de rekoruna ortak olmuştu.
Galatasaray, Sivasspor maçını da kazanmasının ardından Süper Lig'de puan rekorunun yeni sahibi oldu.
Sarı-kırmızılılar ayrıca, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23 maça yükseltirken, sahasında üst üste 35'inci karşılaşmada da kaybetmedi.
MAURO ICARDI GOL KRALLIĞINDA FARKI AÇTI!
Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sivasspor ağlarına gönderdiği 2 golle Süper Lig'de gol krallığı sıralamasında en yakın rakibi Edin Dzeko ile farkı açtı.
Fenerbahçe'nin Bosnalı golcüsü Edin Dzeko 20 golle ikinci sırada yer alırken, Mauro Icardi Sivasspor ağlarına gönderdiği 2 golle bu sezon Süper Lig'deki 23'üncü golünü atarak liderliğine devam etti.
Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 23 gol atan 31 yaşındaki Arjantinli, bu gollerin yanına 8 asist de ekledi.
Ligin bitimine 3 hafta kala sarı-kırmızı formayla toplamda 30 gol 11 asiste ulaşan Arjantinli golcü, şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlamaya da devam ediyor.
G.SARAY'DAN BOMBA HAMLE!
Galatasaray yeni sezon için flaş bir hamleye imza atmak istiyor.
Sarı-kırmızılı ekip, transfer listesine Anderson Talisca'yı aldı.
Cimbom eski Beşiktaşlı yıldızı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
Bu sezon 25 maça çıkan Talisca, bu mücadelelerde 25 gol ve 4 asist yaptı.
Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.