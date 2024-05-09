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Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a geliyor! Cimbom'dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Üst üste ikinci kez şampiyon olma yolunda gün sayan sarı kırmızılılar, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Aslan, eski Beşiktaşlı yıldızı gündemine alırken transferin gerçekleşmesi durumunda ezeli rakibinin taraftarları çıldıracak. İşte A Spor'un duyurduğu o isim ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 11:25 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 14:09
Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

Sarı-kırmızılı ekip son olarak ligin 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

Cimbom evinde oynadığı mücadeleyi 6-1 kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

Galatasaray'da golleri Hakim Ziyech(2), Dries Mertens(2) ve Mauro Icardi kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 96'ya yükseltti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

GALATASARAY'DAN BİR REKOR DAHA
Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor mücadelesiyle birlikte yeni bir rekora daha imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

Galatasaray, Sivasspor'u 6-1 mağlup etmesiyle birlikte 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu da kırmış oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

Daha önce Galatasaray, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 93'e çıkarmış, Fenerbahçe'nin de rekoruna ortak olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

Galatasaray, Sivasspor maçını da kazanmasının ardından Süper Lig'de puan rekorunun yeni sahibi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

Sarı-kırmızılılar ayrıca, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23 maça yükseltirken, sahasında üst üste 35'inci karşılaşmada da kaybetmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

MAURO ICARDI GOL KRALLIĞINDA FARKI AÇTI!
Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sivasspor ağlarına gönderdiği 2 golle Süper Lig'de gol krallığı sıralamasında en yakın rakibi Edin Dzeko ile farkı açtı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

Fenerbahçe'nin Bosnalı golcüsü Edin Dzeko 20 golle ikinci sırada yer alırken, Mauro Icardi Sivasspor ağlarına gönderdiği 2 golle bu sezon Süper Lig'deki 23'üncü golünü atarak liderliğine devam etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 23 gol atan 31 yaşındaki Arjantinli, bu gollerin yanına 8 asist de ekledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

Ligin bitimine 3 hafta kala sarı-kırmızı formayla toplamda 30 gol 11 asiste ulaşan Arjantinli golcü, şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlamaya da devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

G.SARAY'DAN BOMBA HAMLE!
Galatasaray yeni sezon için flaş bir hamleye imza atmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

Sarı-kırmızılı ekip, transfer listesine Anderson Talisca'yı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

Cimbom eski Beşiktaşlı yıldızı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

Bu sezon 25 maça çıkan Talisca, bu mücadelelerde 25 gol ve 4 asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Cimbom’dan ezeli rakibini çıldırtacak transfer

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