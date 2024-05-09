10.100-19.200 TL arası maaş alanlara duyuru sabah 08.04 sularında geldi! SSK BAĞKUR emeklisine kombo kıyak

Denizbank
10.000 liranın altı için 5.000 TL
10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL
20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL
Fibabanka
10.000 liranın altı için 5.000 TL
10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL
20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL
Garanti BBVA
10.000 liranın altı için 6.250 TL
10.000-14.999 lira arası için 10.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 12.500 TL
20.000 lira ve üzeri için 15.000 TL
Halkbank
10.000 liranın altı için 5.000 TL
10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL
20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL
ING
10.000 liranın altı için 6.250 TL
10.000-14.999 lira arası için 10.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 12.500 TL
20.000 lira ve üzeri için 15.000 TL
Her 3 otomatik fatura talimatına 600, toplamda en fazla 3.000 TL
İş Bankası
10.000 liranın altı için 5.000 TL
10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL
20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL
Şekerbank
10.000 liranın altı için 5.000 TL
10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL
20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL
QNB Finansbank
10.000 liranın altı için 6.250 TL
10.000-14.999 lira arası için 10.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 12.500 TL
20.000 lira ve üzeri için 15.000 TL
CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 TL'ye varan indirim
TEB
10.000 liranın altı için 5.000 TL
10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL
20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL
Türkiye Finans
10.000 liranın altı için 6.250 TL
10.000-14.999 lira arası için 10.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 12.500 TL
20.000 lira ve üzeri için 15.000 TL
Emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 TL
Vakıfbank
10.000 liranın altı için 5.000 TL
10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL
20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL
Ziraat Bankası
10.000 liranın altı için 5.000 TL
10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL
20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL