10.100-19.200 TL arası maaş alanlara duyuru sabah 08.04 sularında geldi! SSK BAĞKUR emeklisine kombo kıyak

Denizbank 10.000 liranın altı için 5.000 TL

10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL

15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL

20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL

Fibabanka 10.000 liranın altı için 5.000 TL

10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL

15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL

20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL Garanti BBVA 10.000 liranın altı için 6.250 TL

10.000-14.999 lira arası için 10.000 TL

15.000-19.999 lira arası için 12.500 TL

20.000 lira ve üzeri için 15.000 TL

Halkbank 10.000 liranın altı için 5.000 TL

10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL

15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL

20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL ING 10.000 liranın altı için 6.250 TL

10.000-14.999 lira arası için 10.000 TL

15.000-19.999 lira arası için 12.500 TL

20.000 lira ve üzeri için 15.000 TL

Her 3 otomatik fatura talimatına 600, toplamda en fazla 3.000 TL İş Bankası 10.000 liranın altı için 5.000 TL

10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL

15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL

20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL

Şekerbank 10.000 liranın altı için 5.000 TL

10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL

15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL

20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL QNB Finansbank 10.000 liranın altı için 6.250 TL

10.000-14.999 lira arası için 10.000 TL

15.000-19.999 lira arası için 12.500 TL

20.000 lira ve üzeri için 15.000 TL

CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 TL'ye varan indirim TEB 10.000 liranın altı için 5.000 TL

10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL

15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL

20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL

Türkiye Finans 10.000 liranın altı için 6.250 TL

10.000-14.999 lira arası için 10.000 TL

15.000-19.999 lira arası için 12.500 TL

20.000 lira ve üzeri için 15.000 TL

Emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 TL Vakıfbank 10.000 liranın altı için 5.000 TL

10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL

15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL

20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL Ziraat Bankası 10.000 liranın altı için 5.000 TL

10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL

15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL

20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL