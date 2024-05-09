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Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! İlk duruşma tarihi belli oldu

Son dakika haberleri... Ankara’da eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşma tarihi belli oldu.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 14:50 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 14:50
Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! İlk duruşma tarihi belli oldu

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Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını tamamlayarak, cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen Eray Özyağcı ile Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu tutuklu 22 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, yanındaki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturma kapsamındaki iddianame 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Tasarlayarak öldürme', 'Öldürmeye teşebbüs', 'Suça azmettirme' ve 'Suça yardım etme' suçlarından yargılanacak sanıkların hakim karşısına çıkacağı gün belli oldu. Davanın ilk duruşması 1 Temmuz saat 09.00'da Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 39 kişiden, yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17 kişi hakkındaki soruşturma ayrı bir dosya üzerinden sürdürülecek.

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