T.C. İSTANBUL ANADOLU 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/33 Esas

KARAR NO : 2023/805

Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/11/2023 tarihli ilamı ile 151/1 maddesi gereğince 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mahmut ve Keziban oğlu, 30/04/1994 doğumlu, Sinop, Boyabat, Emiroğlu mah/köy nüfusuna kayıtlı MESUT TEPELİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.05.2024

Basın No: ILN02028702

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