T.C. ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/221-2024/222-2024/223-2024/224-2024/225 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR:

2024/221 :Şile İlçesi, Çengilli Mah. 1421 ada 26 parsel

MALİKLER :Emre KUZU, Sabihat KUZU

2024/222 :Şile İlçesi, Yaka Mah. 1779 ada 19 parsel

MALİKLER : Mehmet DAĞLI, Ufuk Yalçın BOZKURT,Osman GURBETOĞLU, Madide AYDIN, Orhan ÖZDEM

2024/223 :Şile İlçesi, Yaka Mah. 1779 ada 5 parsel

MALİKLER :Ufuk Yalçın BOZKURT,Osman GURBETOĞLU, Madide AYDIN,Deniz AYGÜN

2024/224 :Şile İlçesi, Çengilli Mah. 1417 ada 13 parsel

MALİKLER :Yüksel BOSTAN

2024/225 :Şile İlçesi,Değirmençayırı Mah. 102 ada 3 parsel

MALİKLER :Bedreddin ÇAYNAK

VASFI : Tarla

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/221-2024/222-2024/223-2024/224-2024/225 Esas sayılarında dava açılmıştır.

1- Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabilecektir,

2- Husumet Teiaş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir,

3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir,

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Şile Şubesine yatırılacaktır.

5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 29/04/2024

Basın No: ILN02028307

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