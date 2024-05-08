CANLI TAKİP | Refah’ta siyonist abluka! ABD Başkanı Biden’dan soykırım itirafı: Gönderdiğimiz silahlarla siviller öldürüldü

Son dakika haberleri... Terör devleti İsrail yerinden edilmiş bir buçuk milyon Filistinlinin son sığınağı Refah'ta saldırılara devam ederken Filistinli aileleri de göçe zorluyor.

Soykırımcı İsrail, Refah'ta son olarak Filistinli sivillerin yaşadığı çadırları hedef aldı.

SOYKIRIM ORDUSUNUN BIRAKTIĞI YIKIM UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Soykırımcı İsrail güçlerinin Refah'a girmesinden sonra çekilen yeni uydu görüntüleri, Gazze'de pazartesi gününden salıya kadar geniş çapta hasar olduğunu gösteriyor.

7 EKİM'DEN BU YANA İLK! ABD SİLAH SEVKİYATINI DURDURDU

Biden yönetimi, terör devleti İsrail'in Refah'ta büyük bir kara operasyonunda kullanabileceğinden korktuğunu iddia ettiği bomba sevkiyatını geçtiğimiz hafta durdurduğunu doğruladı. İsrail gazetesi Times of Israel'e göre bu hamle, 7 Ekim'den bu yana ABD'nin ilk kez İsrail'e tahsis edilen silah sevkiyatını ertelediği anlamına geliyor.

Öte yandan soykırımcı İsrail ordusu ise ABD'nin İsrail'in Refah'taki askeri operasyonlarına ilişkin endişeler nedeniyle silah sevkiyatını durdurduğu haberlerinin ardından ABD ile her türlü anlaşmazlığı "kapalı kapılar ardında" çözdüğünü açıkladı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin ev sahipliği yaptığı konferansta, askeri baş sözcü Daniel Hagari, İsrail ile ABD arasındaki koordinasyonun "tarihte eşi benzeri olmayan bir boyuta" ulaştığını söyledi.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari

FİLİSTİNLİLERİN SON SIĞINAĞI REFAH'A SİYONİST SALDIRI

Terör devleti İsrail, 7 Mayıs Salı günü, Gazze Şeridi'nden Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına saldırılar düzenlemeye başladı.