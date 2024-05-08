CANLI TAKİP | Refah’ta siyonist abluka! ABD Başkanı Biden’dan soykırım itirafı: Gönderdiğimiz silahlarla siviller öldürüldü

KATİLİN SİLAH PANİĞİ
ABD'nin bu kararının ardından İsrailli yetkililer, silah sevkiyatının durdurulmasından duydukları rahatsızlığı Amerikalı yetkililere dile getirdi. ABD basınında yer alan haberlere göre, İsrail yönetimi, silah göndermeyi durdurma adımının rehine anlaşması müzakerelerini tehlikeye atabileceğini söyledi. İsrail, Washington'dan İsrail'e değil Hamas'a baskı yapmasını istedi.
17.25 MAP, Refah'ın en büyük hastanesi olan Neccar Hastanesi'nin kapatıldığını doğruladı. Filistin için Tıbbi Yardım (MAP), el-Najjar'ın başkanı Dr. Marwan Homs'tan, tüm personelin tahliye edilmesi emri verildiği için hastanenin artık çalışmadığını söyleyen bir güncelleme aldığını söyledi ve şöyle konuştu:
Burası Refah'ın en büyük hastanesiydi. Bu, Refah'ın zaten aşırı zorlanmış ve yetersiz kaynaklara sahip sağlık sisteminin artık yalnızca yaklaşık 16 yatak kapasiteli bir STK hastanesi olan Kuveyt Hastanesi'ne kaldığı anlamına geliyor.
16.12 Filistinli gruplar, soykırımcı İsrail'in Refah saldırılarıyla ilgili ortak açıklama yaptı.
Refah kapısına veya herhangi bir partisine vesayet dayatılmasını kabul etmeyeceğiz ve bunu bir işgal olarak görüyoruz.
Refah kapısı üzerinde vesayet dayatmaya yönelik herhangi bir plan, biz işgalle uğraşırken bunun sonuçlarıyla da ilgileneceğiz.
Filistin iç durumun yönetilmesi, yerleşik mekanizmalar aracılığıyla ulusal düzeyde üzerinde mutabakata varılan tamamen Filistin meselesidir.
15.40 El Kassam Tugayları, 114 mm'lik kısa menzilli "Rajoum" füze sistemiyle düşman kuvvetlerinin "Karm Şalom Askeri Bölgesi"ndeki yoğunlaşmalarını bombalıyor.
13.48 Gazze Sağlık Bakanlığı soykırım ordusunun Gazze Şeridi'nde 24 saat içinde 7 katliam gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakanlığın verilerine göre 55 kişi hayatını kaybederken 200 kişi de yaralandı. Gazze Şeridi'ndeki saldırının kurbanlarının sayısı 7 Ekim'den bu yana 34 bin 844 şehit ve 78 bin 404 yaralıya yükseldi.
12.41 Soykırımcı İsrail ordusunun Refah'ın doğusundaki mahallelere düzenlediği saldırılar devam ediyor. Refah'ın doğusunda zor şartlar altında çadır kamplarda yaşayan Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla, çadırlarını toplayarak güvenli bölgelere göç etmeye devam ediyor.
KEREM EBU SALİM KAPISI AÇILDI
10.36 İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bulunan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın insani yardım girişi için tekrar açıldığını duyurdu.
İsrail ordusunun X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünün (COGAT), Gazze'den düzenlenen saldırılar nedeniyle kapatılan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı insani yardımların geçişi için yeniden açtığı belirtildi.
Açıklamada, insani yardım taşıyan tırların Mısır'dan, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na gelmeye başladığı ifade edildi.
İsrail ordusu, 5 Mayıs'ta Kerem Ebu Salim bölgesine düzenlenen roketli saldırılarda 4 askerinin hayatını kaybetmesi üzerine Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın Gazze'ye yardım taşıyan tırların geçişine kapatıldığını duyurmuştu.
Öte yandan görgü tanıkları, söz konusu olayın ardından İsrail savaş uçaklarının, Refah kenti çevresindeki tarım alanlarına saldırı düzenlediğini kaydetmişti.
09.47 Soykırım ordusu, sürekli baskın ve katliamlarla Filistinli aileleri Refah'tan Han Yunus'a kaçmaya zorluyor.
09.14 Refah'ın doğusunda soykırım ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar devam ediyor. İlgal tankları el-Geneina Mahallesi'ne doğru ilerlerken saldırıya katılan bazı tankların direnişçiler tarafından hedef alındığı bildirildi.
09.00 Terör devleti İsrail, havadan, karadan ve denizden kuşattığı Refah'ta bombardımana devam ediyor.
06.30 Biden yönetimi, terör devleti İsrail'in Refah'ta büyük bir kara operasyonunda kullanabileceğinden korktuğunu iddia ettiği bomba sevkiyatını geçtiğimiz hafta durdurduğunu doğruladı. İsrail gazetesi Times of Israel'e göre bu hamle, 7 Ekim'den bu yana ABD'nin ilk kez İsrail'e tahsis edilen silah sevkiyatını ertelediği anlamına geliyor.
7 MAYIS TARİHİNDE YAŞANANLAR...
23.41 VENEZUELA, İSRAİL'İN REFAH'A YÖNELİK SALDIRILARINI KINADI
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Gazze'nin Refah kentine yönelik saldırılar düzenleyen İsrail'e tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Gil, "Venezuela, 1 milyon 400 binden fazla zorla yerinden edilmiş Filistinliye ev sahipliği yapan Refah'a saldırıyı düzenleyen Siyonist İsrail devletini kategorik olarak kınıyor. Sistematik ve yayılmacı politikasını sürdüren İsrail, bölgedeki barışı tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.
Gil, Filistin devletinin egemenliğini ve haklı davasını "güçlü" şekilde desteklerini hatırlatarak, Filistinlilerin hukukunun korunması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.
2. Dünya Savaşı'ndan bu yana insanlığa karşı en büyük suçun Gazze Şeridi'nde işlendiğini belirten Gil, İsrail'in bombalamalarında hayatını kaybeden Filistinlilerin yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.
Venezuela Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada da İsrail'in, Refah'a düzenlediği saldırılar kınanarak Filistin devleti ve halkıya dayanışma içerisinde olduğu bildirildi.
23.00 Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes görüşmelerine değinerek, İsrail'in Refah'taki askeri operasyonunun devam etmesi halinde ateşkes anlaşmasının olmayacağı uyarısında bulundu.
İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri Mısır'ın başkenti Kahire'de devam ederken, Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan görüşmelere ilişkin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta açıklamalarda bulundu. Hamdan, İsrail'in Refah'taki askeri operasyonunun devam etmesi halinde ateşkes anlaşmasının olmayacağı uyarısında bulunarak, "Refah'taki askeri operasyonun İsrail tarafından gerçekleştirilmesi halinde İsrail ordusu için bir piknik olmayacağını teyit ediyoruz" dedi.
Hamas'ın dün kabul ettiği son ateşkes teklifinin Filistin halkı ve Hamas'ın taleplerine yanıt veren asgari düzeyi temsil ettiğini belirten Hamdan, "Top Netanyahu'nun sahasında" dedi.
İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesine değinen Hamdan, "Refah Sınır Kapısı tamamen Mısır-Filistin sınır kapısıdır ve öyle kalacaktır" dedi.
17.12 BM'DEN İSRAİL'E ÇAĞRI: STRATEJİK HATA OLUR
BM Genel Sekreteri Guterres, Refah'a yönelik kara saldırısının stratejik bir hata olacağını belirterek, İsrail hükümetine gerginliği durdurması gerektiğini söyledi. Guterres, Refah'a yönelik kara saldırısının stratejik bir hata olacağını belirterek, İsrail hükümetine gerginliği durdurma ve diplomatik müzakerelere dahil olma çağrısında bulundu.
13.45 Çin ve Fransa, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısının Gazze'de daha geniş ölçekli insani felakete yol açacağını belirterek, buna karşı olduklarını bildirdi.
13.18 Gazze'deki hükümet, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatarak ve hastaneleri hizmet dışı bırakarak Gazze Şeridi'ndeki insani durumu daha da kötüleştirmeye çalıştığını belirtti.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.
"İsrail ordusunun, Filistin halkına karşı soykırım savaşının bir devamı olarak, Gazze'deki insani durumu iki kat kötüleştirme kararı aldığı" belirtilen açıklamada, İsrail'in bunu, daha çok kadın ve çocuk öldürerek, insani yardımların girişini engelleyerek, Refah ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapılarını kapatarak, hastaneleri devre dışı bırakarak ve binlerce insanın sığındığı okulları hedef alarak yaptığı kaydedildi.
Refah kentinin doğusundaki durumun, "gerçek bir insani felaket" olarak tanımlandığı açıklamada, felaketin sadece Refah'ta değil Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde yaşandığına dikkat çekildi.
11.40 İsrail ordusu, abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin Refah kentine yönelik kara saldırısı sonrası, kentin doğusuna attığı broşürlerle bölge sakinlerinin evlerini boşatmaları uyarısında bulundu.
KASSAM TUGAYLARI, REFAH SINIR KAPISI'NIN DOĞUSUNDAKİ İSRAİL ASKERLERİNİ HEDEF ALDI
11.28 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın doğusuna giren İsrail ordu güçlerini havan toplarıyla hedef aldığını duyurdu.
Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Kassam Tugayları, Refah Sınır Kapısının doğusuna giren düşman (İsrail) kuvvetlerine ağır kalibreli havan toplarıyla saldırıyor." ifadesine yer verildi.
11.10 İsrail savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.
11.05 Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde güvenli ve engelsiz erişime çok fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Longa, "8 Mayıs Dünya Kızılhaç ve Kızılay Günü" dolayısıyla, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan durum ve yardım faaliyetlerinde karşılaşılan zorluklara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Sözcü Longa, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun halen felaket düzeyinde olduğunu söyledi.
Filistin Kızılayındaki meslektaşlarının, "daha fazla çatışmanın mevcut ihtiyaçları artıracağını" vurguladığını aktaran Longa, "Son günlerde Gazze Şeridi'ne biraz daha fazla tırın girebildiğini söyleyebiliriz ama bu hala yeterli sayıda değil. Gazze Şeridi'nin her yerinde güvenli ve engelsiz erişime gerçekten çok fazla ihtiyaç var. Burada insani yardımın büyük oranda artırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.
Longa, Gazze Şeridi'nde güvenli bölgenin bulunmamasının önemli bir sorun olduğuna işaret ederek, "Bu da insani yardımı ulaştırdığınızda pek çok karmaşıklığa yol açıyor. İkinci sorun ise erişimdir. Erişim olmadan, Gazze Şeridi'ndeki tüm topluluklara hizmet edemezsiniz. Örneğin Gazze'nin kuzeyine girmenin neredeyse imkansız olduğunu biliyoruz." diye konuştu.
"GAZZE'DEKİ DURUM, GIDA, SU, GÜVENLİK VE SAĞLIK AÇISINDAN FELAKET BOYUTUNDA"
Gazze Şeridi için "güvenli ve engelsiz erişim" konusunda bir anlaşmaya varılmaması halinde faaliyette bulunmalarının neredeyse imkansız olduğunu dile getiren Longa, erişimin olmaması nedeniyle yüz binlerce kişiye insani yardım ulaştırılamadığını söyledi.
Çatışmaların durmasının ve Gazze'deki herkese onurlu şekilde hizmet etmenin önemini vurgulayan Longa, hastanelerde ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi ekipmanlara yetişmekte zorlandıklarını kaydetti.
Longa, şöyle devam etti:
"Gazze'deki durum, gıda, su, güvenlik ve sağlık açısından felaket boyutunda. Daha önce hizmet veren 2 hastanemiz vardı. Ne yazık ki Gazze'deki birkaç ay önce kapatıldı. Han Yunus'taki ise birkaç hafta önce kapatıldı ve sadece acil durum bölümü yeniden açıldı. Bu, binlerce kişinin ihtiyacı olan sağlık desteğini alamaması anlamına geliyor. Burada (Gazze'de) neredeyse çökmüş durumda olan bir sağlık sisteminden bahsediyoruz."
"GAZZE'DE DURUM KÖTÜYE GİDİYOR"
Gazze'deki sağlık çalışanlarının da çok farklı zorluklarla karşılaştığına işaret eden Longa, ihtiyaç duyulan insani yardım malzemelerinin sağlanamamasının, karşılaşılan sorunların arasında yer aldığını belirtti.
Longa, "Gazze'de artık altyapı olmadığı için lojistik sorunu yaşanıyor. İhtiyaçlar her geçen dakika artıyor, durum kötüye gidiyor." dedi.
10.30 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 214 gündür aralıksız devam ederken İsrail ordusu Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ın doğusundaki Filistinliler, yerlerini terk etmeye başlayarak güvenli olarak düşündükleri bölgelere göç etmeye başladı.
İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRI DÜZENLEDİĞİ REFAH SINIR KAPISI'NDA YARDIM GİRİŞİ DURDURULDU
10.07 İsrail ordusunun Gazze'nin Refah kentine kara saldırısı düzenleyerek kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı'nda insani yardımların geçişi ile giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi.
Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin AA'ya açıklamada bulundu.