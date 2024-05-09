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Edin Dzeko antrenmana neden çıkmadı? İşte o gerçek

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de son haftaların formsuz ismi Edin Dzeko'nun İsmail Kartal ile anlaşamadığı konuşuluyordu. Bu dedikodular üzerine Boşnak yıldızın Konyaspor maçının ardından yapılan antrenmana çıkmaması kafa karıştırmıştı. İşte Dzeko'nun antrenmana katılmama nedeni...

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 11:31 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 11:31
Edin Dzeko antrenmana neden çıkmadı? İşte o gerçek

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Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı. Edin Dzeko dünkü idmanda yer almadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko antrenmana neden çıkmadı? İşte o gerçek

EDIN DZEKO GÜNÜ DİNLENEREK GEÇİRDİ

NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin tecrübeli forvetinin izinli olarak dinlendiği ve antrenmana çıkacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko antrenmana neden çıkmadı? İşte o gerçek

Edin Dzeko bu sezon ligde çıktığı 34 maçta 20 gol, 5 asistlik katkı verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko antrenmana neden çıkmadı? İşte o gerçek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da Kayserispor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko antrenmana neden çıkmadı? İşte o gerçek

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