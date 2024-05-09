Pendik’te turistlerle taksici arasında "çok yazdı" kavgası: O anlar kamerada

Pendik'te taksimetre ücretini fazla bulan bir grup yabancı turist ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı.
Olay, geçtiğimiz gün Pendik Şeyhli Mahallesi'nde meydana geldi.
Pendik'te taksimetre ücretini fazla bulan bir grup yabancı turist ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı.
Olay, geçtiğimiz gün Pendik Şeyhli Mahallesi'nde meydana geldi.
ÜCRET FAZLA DİYEREK TARTIŞTILAR
İddiaya göre, bir taksiye binen 5 yabancı turist, inecekleri noktaya geldiğinde taksi şoförü tarafından talep edilen taksimetre ücretini fazla bulunca aralarında sözlü tartışma çıktı.
YUMRUKLAŞTILAR
Taksi içerisinde başlayan sözlü tartışma dışarıya taştı. Taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. Kavga ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin raya girmesiyle son buldu.
O ANLAR KAMERADA
Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.