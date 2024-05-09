Kamuda mülakat sistemi değişiyor! Her adaya kod verilecek... İlk kez ne zaman uygulanacak?

Bu 45 dakika boyunca adayın ve komisyonun ağzından çıkan her kelime kayıt altına alınacak.

ÖĞRETMENLER 14 HAFTALIK KONUDAN SORUMLU OLACAK

Genel kültür soruları sorulmayacak. Öğretmen adaylarına önceden mesaj gönderilecek bu mesaja 14 haftalık konudan sorumlu oldukları ve mülakatta sorumlu olacağı ders ve konu hakkında bilgi verilecek. Aday kendisine yöneltilen soru ve verdiği cevabı imzalayacak.