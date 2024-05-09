Kamuda mülakat sistemi değişiyor! Her adaya kod verilecek... İlk kez ne zaman uygulanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kamuda uygulanan mülakat sisteminde önemli bir değişikliğe öncülük edecek.
Yeni sistemin ilk örneği 20 bin öğretmen atamalarında kullanılacak ve mülakat puanının daha adil ve objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin atama puanı KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakat puanının yüzde 50'si dikkate alınarak belirleneceğini açıklamıştı.
Bakan Tekin, 'Hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği bir süreci yürüteceğiz' ifadelerini kullanmıştı.
İşte yeni sistemin detayları...
MÜLAKATTA HER ADAYA BİR KOD İSİM VERİLECEK
Mülakatlar daha objektif hale getirilecek. Heyet adayı aday da heyette kim olduğunu bilmeyecek. Adaya kod verilecek, yüz yüze olacak ve 45 dakika olacak.