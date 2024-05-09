İLAN MERSİN 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2023/183

Davacı : ELENA ÖZKILIÇ

Davalı : NUMAN TUNÇ İNAĞ

Taraflar arasındaki boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında davalının adresinin meçhul olması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden; İbrahim ve Tenzile oğlu,13/10/1959 doğumlu, 10681771618 TC kimlik noludavalı Numan Tunç İnağ'a davacı Elena Özkılıç tarafındanmüşterek çocuk İldar Eren İnağ için aylık 1.500,00TL olan iştirak nafakasının 6.000,00 TL arttırılarak 7.500,00 TL ödenmesi hususu ileilgili dava dilekçesinin tarafınıza ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde HMK 129 maddesindeki koşulları taşıyan cevap dilekçesi ve karşı delillerinizi bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde HMK 128 maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02028033

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