16 kiloyu bir çırpıda verdiren Nurgül Yeşilçay diyeti! Göbeği, baseni kağıt gibi yapacak! "Gece yatmadan..."

"16 KİLO VERDİM" Nurgül Yeşilçay'ın sağlıklı kilo verme sırrıyla ilgili yaptığı açıklamada "16 kilo verdim. Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun." ifadelerini kullandı.

Ayrıca kilo kontrolüyle birlikte selülit ve göz altı torbalarıyla başa çıkmak için de pratik yöntemler kullanan Yeşilçay, göz altlarına yumurta akı sürerken selülitlerini azaltmak için filtre kahve kullanıyor.