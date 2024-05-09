3 kez evlendi! Ceyda Düvenci’nin 2 yıllık ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı! Meğer Bülent Şakrak ve Engin Akgün’den önce...

8 yıllık eski eşi Bülent Şakrak tarafından ihanete uğradığı yönündeki haberlerle gündem olan Ceyda Düvenci'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2008-2013 yılları arasında evli kaldığı Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı olan ve Bülent Şakrak ile yaptığı evlilikten de Ali adında bir erkek çocuğu dünyaya getiren Düvenci'nin özellikle ilk eşi merak edildi. Ünlü oyuncunun 2 yıl boyunca Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla evli kaldığını ilk kez duyanlar şoke oldu. Bakın Ceyda Düvenci'nin ilk eşi kim...
1990'lı yıllarda oyunculuk kariyerine başlayan Ceyda Düvenci, sunuculuğunu üstlendiği Sabah Şekerleri programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.
Oyuncu İsmail Düvenci'nin kızı olan Ceyda Düvenci, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
2008 yılında Engin Akgün ile nikah masasına oturan Düvenci, bu evlilikten Melisa adını verdiği kızını dünyaya getirdi ve ilk kez annelik heyecanını yaşadı.