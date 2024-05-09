T.C. ADALAR ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/61 Esas

KARAR NO : 2024/129

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/03/2024 tarihli ilamı ile 206/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılmış, eksik ceza üzerinden Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmiş olduğu gerekçesi ile Cumhuriyet Savcısınca İtiraz edilmiş, Jamal ve Khanom kızı, 1982 doğumlu, ABEER JAMAL GHAZI YUSUF tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve Cumhuriyet Savcısının karara itirazı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ile Cumhireyet Savcısının karara itirazınınilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06/05/2024

Basın No: ILN02028707

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