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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 9 Mayıs 2024

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9 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde yazışma, sözleşme, eğitim, tapu ve kamusal herhangi bir işinizi halletmek ve işlerinizi toparlamak için uygun bir gündesiniz.

BOĞA
Bugün sırlarınızın açık olması ihtimali çok yüksek unutmayın Merkür retrosu devam etmekte.
Bazı konularda konuşurken çok dikkatli olun.

İKİZLER
Bugünlerde aklınıza gelebilecek ilham ihtimallerine ve içinizden geçebilecek yeni projelere karşı hazırlıklı olun. Planlarınızı çevrenizle de paylaşacaksınız.

YENGEÇ
Cinsiyetiniz fark etmeksizin mesleki veya eğitim içerikli konularda sizden yaşça büyük bir erkekten destek alarak istediğiniz yerlere gelebilirsiniz.

ASLAN
Sırlarınızı başka kişilerle paylaşmamanızda fayda var. Bu konuda dikkatli olmanız dedikodu zincirlerinden koruyacaktır.
Karakterinizde olmayan bir sakinleşme sürecine girebilirsiniz.

BAŞAK
Zamanınızı uzun süreçli fakat bitince sizi rahatlatacak konulara verebilirsiniz. Problemlerinizi çözmek için sizde var olan sabrınız yeterli olacaktır.

TERAZİ
Bugünlerde köklenen ve büyüyen güzel bağlantılar size güvende ve mutlu hissettirebilir, başarılarınız dolaylı yoldan katlanabilir.

AKREP
Konuştuğunuz bazı şeyler farklı yerlere çekilebilir. Bu konuda dikkatli olmanızda ve mümkün olduğunca kendinizle ilgilenmenizde fayda var.

YAY
Bir süredir devam eden maddi problemlerinizi aşmak için açılım fikirleri aklınıza gelebilir. Evrenin çözümlerine kendinizi aşın ve maddi bereketiniz artışa geçsin.

OĞLAK
Kendinizi şansız hissedeceğiniz bugünlerde tartışma ortamlarından kaçınmaya dikkat edin. Aşk ilişkisinde ne istediğinizi bileceğiniz bir zaman dilimindesiniz.

KOVA
Bugünlerde fiziksel performans gerektiren işlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Romantik ilişkileriniz ve ailevi ilişkilerinizde daha güçlü kökler edinmeniz söz konusu.

BALIK
Kendinizi verimli ve konuşkan hissedeceğiniz bir zamandasınız. Sempatiniz ve sakinliğiniz ile karşı cinsi kolayca etkileyebilir, bu etkileşim doğrultusunda aşk ilişkisi yaşayabilirsiniz.

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