Atina'dan sonra ABD'de de 'Kariye Camii' hazımsızlığı! Yunan basını yetersiz buldu: "Çileden çıkarıcı ve anlamsız"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gibi Feth-i Mübin'in sembollerinden olan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıç hakkı Kariye'de de zincirler kırıldı.
1948 yılında dönemin Müzeler İdaresine bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.
Kariye Camii 79 yıl sonra aslına rücu ettirildi
Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yılda tamamlandı. Böylelikle Kariye Camii 79 yıl sonra aslına rücu ettirildi.
YUNAN'DAN SONRA ABD'DE DE KARİYE HAZIMSIZLIĞI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan fetih mirası cami, Yunanistan'dan sonra ABD'de de hazımsızlık yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yunanistan'ın haber ajansı AMNA'nın sorduğu soruya cevaben "Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kariye Müzesi'nin cami olarak yeniden açıldığından haberdarız" yanıtını verdi.
İsminin açıklanmasını istemeyen Amerikan sözcü, "Türk hükümetini, farklı dini topluluklara ev sahipliği yapmış mekan ve binaları, farklı tarihlerine saygı gösterecek şekilde korumaya ve bunlara erişimi sağlamaya teşvik ediyoruz" şeklinde seviyesiz bir çıkışa imza attı.
ABD Dışişleri'nden gelen bu açıklama Yunan basınında da gündem oldu.
Kathimerini Gazetesi gelişmeyi internet sitesindeki manşetine taşıdı.