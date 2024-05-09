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Atina'dan sonra ABD'de de 'Kariye Camii' hazımsızlığı! Yunan basını yetersiz buldu: "Çileden çıkarıcı ve anlamsız"

Kariye Camii'nin Ayasofya gibi aslına rücu ettirilmesi Yunan'dan sonra ABD'de de hazımsızlık yaptı. Yunanistan basınına konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi "Türk hükümetini, farklı dini topluluklara ev sahipliği yapmış mekan ve binaları, farklı tarihlerine saygı gösterecek şekilde korumaya ve bunlara erişimi sağlamaya teşvik ediyoruz" şeklinde seviyesiz bir çıkışa imza attı. Yunan basını ise ABD'den gelen açıklamayı yetersiz bulup "Çileden çıkarıcı ve anlamsız" sözler değerlendirmesi yaptı. Miçotakis ve kabinesi topa tutuldu.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 14:09 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 19:50
Atina’dan sonra ABD’de de ’Kariye Camii’ hazımsızlığı! Yunan basını yetersiz buldu: Çileden çıkarıcı ve anlamsız

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gibi Feth-i Mübin'in sembollerinden olan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıç hakkı Kariye'de de zincirler kırıldı.

1948 yılında dönemin Müzeler İdaresine bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

Kariye Camii 79 yıl sonra aslına rücu ettirildiKariye Camii 79 yıl sonra aslına rücu ettirildi

Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yılda tamamlandı. Böylelikle Kariye Camii 79 yıl sonra aslına rücu ettirildi.

YUNAN'DAN SONRA ABD'DE DE KARİYE HAZIMSIZLIĞI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan fetih mirası cami, Yunanistan'dan sonra ABD'de de hazımsızlık yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yunanistan'ın haber ajansı AMNA'nın sorduğu soruya cevaben "Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kariye Müzesi'nin cami olarak yeniden açıldığından haberdarız" yanıtını verdi.



İsminin açıklanmasını istemeyen Amerikan sözcü, "Türk hükümetini, farklı dini topluluklara ev sahipliği yapmış mekan ve binaları, farklı tarihlerine saygı gösterecek şekilde korumaya ve bunlara erişimi sağlamaya teşvik ediyoruz" şeklinde seviyesiz bir çıkışa imza attı.



ABD Dışişleri'nden gelen bu açıklama Yunan basınında da gündem oldu.

Kathimerini Gazetesi gelişmeyi internet sitesindeki manşetine taşıdı.



OLYPIA: ABD'NİN AÇIKLAMASI ÇİLEDEN ÇIKARICI VE ANLAMSIZ

"olympia" isimli haber sitesi ise ABD kanadından gelen açıklamayı "Çileden çıkarıcı ve anlamsız" olarak değerlendirdi.

MİÇOTAKİS VE KABİNESİ TOPA TUTULDU

İlgili haberde Atina'daki mevcut hükümet ve Miçotakis'in Türkiye ziyareti topa tutuldu.

Başkan Erdoğan'a Osmanlı sultanı atıfı yapılarak "Kimin hükümeti, Sultan'a başka bir cami yapılması için Başbakanını Türk başkentine gönderiyor?" denildi.



MİÇOTAKİS: "ZİYARET ERTELENMEMELİ"

İstanbul'daki Kariye Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla "ziyaretin ertelenmesi" çağrılarına ilişkin soruyu cevaplayan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise "Ziyaret ertelenmemeli, zira iletişim kanallarının açık tutulması önemli. Benim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a giderek Türkiye hükümetinin bu seçiminden duyduğum rahatsızlığı bizzat iletmem, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde başardığımız ilerlemeleri yok edecek bir krizi yaratmamızdan çok daha iyidir." ifadelerini kullandı.

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