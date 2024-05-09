Atina'dan sonra ABD'de de 'Kariye Camii' hazımsızlığı! Yunan basını yetersiz buldu: "Çileden çıkarıcı ve anlamsız"





OLYPIA: ABD'NİN AÇIKLAMASI ÇİLEDEN ÇIKARICI VE ANLAMSIZ



"olympia" isimli haber sitesi ise ABD kanadından gelen açıklamayı "Çileden çıkarıcı ve anlamsız" olarak değerlendirdi.



MİÇOTAKİS VE KABİNESİ TOPA TUTULDU



İlgili haberde Atina'daki mevcut hükümet ve Miçotakis'in Türkiye ziyareti topa tutuldu.



Başkan Erdoğan'a Osmanlı sultanı atıfı yapılarak "Kimin hükümeti, Sultan'a başka bir cami yapılması için Başbakanını Türk başkentine gönderiyor?" denildi.