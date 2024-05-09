Yeşilçam'ın Al Yazmalı'sı Türkan Şoray karantinaya alındı! Doktorundan yasak: "Evinin bahçesinde bile yürüme!"

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray güzelliğinden hiçbir şey eskitmeyerek yıllara meydan okuyor. Bir Dağ Masalı, Sultan, Çalıkuşu, Güllü ve son olarak Kadir İnanır ile birlikte Selvi Boylum Al Yazmalım'da 'Asya' karakterine hayat veren Türkan Şoray yakalandığı ileri derecede zatürre nedeniyle iki haftalık karantina sürecine girdi.