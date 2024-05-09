Yeşilçam'ın Al Yazmalı'sı Türkan Şoray karantinaya alındı! Doktorundan yasak: "Evinin bahçesinde bile yürüme!"

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray güzelliğinden hiçbir şey eskitmeyerek yıllara meydan okuyor. Bir Dağ Masalı, Sultan, Çalıkuşu, Güllü ve son olarak Kadir İnanır ile birlikte Selvi Boylum Al Yazmalım'da 'Asya' karakterine hayat veren Türkan Şoray yakalandığı ileri derecede zatürre nedeniyle iki haftalık karantina sürecine girdi.
Türkan Şoray güzelliğiyle yıllara meydan okumaya davm ediyor.
Yeşilçam'da "Türkan Şoray Kuralları" olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu, "Filmde öpüşme ve açık sahne olmayacaktır." demişti.
KKTC'YE GİDECEKTİ!
Ancak Yeşilçam'ın güzelinden sevenlerini korkutan haber geldi. Türkan Şoray, pazartesi günü Ediz Hun ile birlikte Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmak üzere KKTC'ye gidecekti.