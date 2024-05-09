ABD ile İsrail’in kanlı ittifakı bozuldu mu? Tel Aviv ‘müttefiğe ihanet’ dedi Washington’ı seçimle tehdit etti! Soykırımcı ile destekçisinden danışıklı dövüş

ABD, Refah saldırılarının ardından terör devleti İsrail'e silah sevkiyatını durdururken İsrail, en büyük destekçisinin geri çekilmesiyle sarsıldı. İsrail basını Beyaz Saray'dan gelen kararı "ikiyüzlülük" ve "ihanet" olarak yorumluyor. Silah sevkiyatına verilen ara, Washington Tel Aviv'e desteği bıraktığının göstergesi olarak görülse de aylardır İsrail'e silah gönderirken bir yandan da ateşkes oyununa devam eden ABD ile İsrail'in danışıklı dövüşe devam ettiği çok açık.

ABD İSRAİL'E SİLAH SEVKİYATINA ARA VERDİ

Soykırımcı İsrail, Gazze'nin güneyinde bir buçuk milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah'ta saldırılara devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana soykırımcı İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD ise Refah'ta saldırılar başlarken İsrail'e silah sevkiyatına ara verdiğini duyurdu.

İSRAİL BASINI "MÜTTEFİĞE İHANET" OLARAK DUYURDU

İsrail gazetesi The Jerusalem Post, "Müttefiklere ihanet: ABD mühimmatları durdururken İsrail'in güvenliğini tehdit ediyor" başlıklı bir yazı yayımladı ve "Yardımın ertelenmesi İsrail'in düşmanlarını cesaretlendiriyor; ABD sadece askeri yardım sağlamamalı, aynı zamanda açık ve tutarlı bir dayanışma mesajı da sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.

The Jerusalem Post, ayrıca, "Gazze'deki çatışmanın ortasında ABD yönetiminin İsrail'e mühimmat sevkiyatını erteleme kararı yalnızca lojistik bir gecikme değil, sadık müttefikler arasında büyük bir güven erozyonudur" dedi.

The Jerusalem Post'ta yayımlanan Micah Halpern imzalı köşe yazısında ise "ABD'nin ikiyüzlülüğü sinir bozucu" ifadelerine yer verildi.

Bir diğer İsrail gazetesi Haaretz ise "ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını erteleme kararı IDF'nin diğer cephelerdeki hazırlık durumunu etkileyebilir" dedi ve İsrailli savunma yetkililerinin ABD'li siyasi liderleri krizin ciddiyeti konusunda uyardığını ve onları Washington ile mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmaya çağırdığını belirtti.

KANLI İTTİFAK BOZULDU MU? SOYKIRIMCI İLE DESTEKÇİSİ ARASINDA DANIŞIKLI DÖVÜŞ MÜ?

ABD Refah saldırıları dolayısıyla İsrail'e silah sevkiyatına ara verdiğini duyursa da soykırım ordusuna 7 Ekim'den bu yana verdiği destek apaçık ortada. Beyaz Saray, Gazze'de soykırımın devam ettiği aylar boyunca İsrail'e hem gizli hem de açık yardımlarda bulundu.

Ateşkes konusunda da kirli bir ittifak yapan ABD ile İsrail, bugün de Refah konusunda resmen danışıklı dövüş ile dünyayı oyalamaya çalışıyor.

RAPOR GÖNDERİLMEDİ! SİLAH TEDARİKİ YENİDEN Mİ BAŞLAYACAK?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in, ABD yasalarını ve uluslararası yasaları ihlal edip etmediğine ilişkin hazırlanan raporun gecikeceğini söyledi.

Miller, Dışişleri Bakanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD yasaları ve uluslararası yasaları ihlal ettiği iddiaları üzerine hazırlanan rapora ilişkin, "Rapor bugün iletilmeyecek. Rapora nihai halini vermek için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Rapordaki her şeyin doğruluğundan emin olunduğunu kaydeden Miller, ancak raporun iletilmesinde kısa bir gecikme yaşanacağını dile getirdi.

Sözcü Miller, raporu çok yakın bir gelecekte, ilerleyen günlerde iletmeyi umduklarını belirtti.

Bazı üst düzey Dışişleri yetkililerinin, Bakan Antony Blinken'a, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ediyor olabileceğini ve ABD silahlarının kullanımına ilişkin Dışişleri Bakanlığına sunduğu güvencelerin "inandırıcı ya da güvenilir olmadığını" ilettiği belirtiliyor.

Başkan Joe Biden tarafından imzalanan 8 Şubat tarihli Ulusal Güvenlik Memorandumu NSM-20'ye göre, ABD'den askeri yardım alan ülkelerin, Washington'a, silahların uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuka uygun kullanılacağına dair "inandırıcı ve güvenilir yazılı güvenceler" vermesi gerekiyor.

İnsan hakları grupları, İsrail'in geçen ay Dışişleri Bakanlığına sunduğu yazılı güvencenin inandırıcı olmadığını belirterek, ABD'yi, bu ülkeye silah transferini askıya almaya çağırmıştı.

Dışişleri Bakanlığının, İsrail'in verdiği güvenceleri inandırıcı bulup bulmadığına dair rapor hazırlaması ve 8 Mayıs'a kadar Kongre'ye göndermesi gerekiyordu.

ABD'YE SEÇİM TEHDİDİ

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Refah'a kara saldırısına tepki göstermesinin ardından ABD'li Yahudilerin seçimlerde Biden ve Demokrat Parti'ye oy vermekte "tereddüt" edeceklerini öne sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Erdan, Biden'ın, Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda İsrail'e silah göndermeyi durduracağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Biden'ın açıklamasının "hayal kırıklığı yarattığını" ifade den Erdan, İsrail'e yönelik baskı oluşturulmasının sadece düşmanları memnun edeceğini savundu.

Erdan, "(Biden) Başkana ve Demokrat Parti'ye oy veren birçok Yahudi Amerikalı var ve onlar şimdi tereddütlü." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını açıklamıştı.

Daha önce de birçok kez İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına girişmemesi konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlatan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmesinde de bu konuyu açıkça dile getirdiğini kaydetmişti.

Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." ifadelerini kullanmıştı.

Refah, 08.08.2024

İSRAİL'DEN "KAPALI KAPILAR ARDINDA ANLAŞMA" İTİRAFI

Biden yönetimi, terör devleti İsrail'in Refah'ta büyük bir kara operasyonunda kullanabileceğinden korktuğunu iddia ettiği bomba sevkiyatını geçtiğimiz hafta durdurduğunu doğruladı. İsrail gazetesi Times of Israel'e göre bu hamle, 7 Ekim'den bu yana ABD'nin ilk kez İsrail'e tahsis edilen silah sevkiyatını ertelediği anlamına geliyor.

Öte yandan soykırımcı İsrail ordusu ise ABD'nin İsrail'in Refah'taki askeri operasyonlarına ilişkin endişeler nedeniyle silah sevkiyatını durdurduğu haberlerinin ardından ABD ile her türlü anlaşmazlığı "kapalı kapılar ardında" çözdüğünü açıkladı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin ev sahipliği yaptığı konferansta, askeri baş sözcü Daniel Hagari, İsrail ile ABD arasındaki koordinasyonun "tarihte eşi benzeri olmayan bir boyuta" ulaştığını söyledi.