Arda Güler'e büyük şok! Tarihe geçecek derken...

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Finalde milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid ile bir başka A Milli Takım yıldızı olan Salih Özcan'ın görev aldığı Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Bu anlamda dev maç Türk futbolseverler için de büyük önem arz ediyor.