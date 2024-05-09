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Arda Güler'e büyük şok! Tarihe geçecek derken...

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Bu dev maç öncesi Arda Güler ile ilgili ortaya çıkan o gerçek futbolseverleri hayrete düşürdü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 16:16 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 16:16
Arda Güler’e büyük şok! Tarihe geçecek derken... 1

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid sahasında Bayern Münih'i 2-2'nin rövanşında 2-1'lik skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Arda Güler’e büyük şok! Tarihe geçecek derken... 2

Finalde milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid ile bir başka A Milli Takım yıldızı olan Salih Özcan'ın görev aldığı Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Bu anlamda dev maç Türk futbolseverler için de büyük önem arz ediyor.

Arda Güler’e büyük şok! Tarihe geçecek derken... 3

Diğer yandan Arda Güler ile ilgili ortaya çıkan o gerçek gündeme oturdu. Carlo Ancelotti'nin, Borussia Dortmund maçında genç yeteneğe süre vermemesi halinde Arda'ya Şampiyonlar Ligi başarısının dahil edilemeyeceği aktarıldı.

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