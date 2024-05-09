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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024, 20:58 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024, 20:58

İZLE I Sır ölüm! Park halindeki otomobilin içerisinde ölü bulundu

Adıyaman’da, bir kişi park halindeki otomobilin içerisinde ölü bulundu. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Kızıl (71), isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yerine gele polis ekipleri araçta ve hayatını kaybeden kişinin cesedinde incelemelerde bulundu. Kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin edilen Ahmet Kızıl’ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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