PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Ulaş Özdemir Finallerin takımı
Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

Tarihi 9 Mayıs 2024

Finallerin takımı

TÜRKİYE Kupası çok önemli bir maça çıktı Trabzonspor. Papara Park'taki karşılaşmayı anımsayınca, bu maçın kolay olmayacağı düşünülebilirdi. Nitekim Trabzonspor maçın ilk yarısını rölantide oynadı. Bunu normal karşılıyorum çünkü şunu kabul etmek lazım Trabzonspor'un yedek kulübesinden oyunu değiştirme hamlesi yapma şansı yoktu. Maçın uzama ihtimaline de karşılık mevcut fiziksel gücünü ekonomik kullanmak zorundaydı. ilk yarıdaki bu tutumun nedeninin o gücü saklamak olduğunu düşünüyorum. Zira maçın ikinci yarısına inanılmaz bir baskı ile başladı. Karagümrük takımının o savunmasını delmek için çok sık çapraz top denedi.
Bunun da meyvelerini aldı.
Beklentilerin altında kalınan bu sezonda Trabzonspor işi Türkiye Kupası finaline kadar getirdi.
En önemli nokta tabii ki Onuachu'nun sakatlık durumu. Zira oyundan çıkarken surat ifadesi iyi değildi. Trabzonspor'un en çok bağımlı olduğu oyuncu tartışmasız Onuachu. Onun durumu Trabzonspor'un Türkiye Kupası ve ligdeki 3'üncülük yarışına direkt etki edecek. Onuachu'lu ve Onuachu'suz Trabzonspor gece ile gündüz kadar farklı.
Abdullah Avcı'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Kendisi 'finallerin adamı.' Bu tip maçlara satranç ustası gibi çalışıyor.
İlk yarı ve ikinci yarı tam da bu dediğimizi doğruluyor.
Türkiye Kupası'nda güzel bir final bizi bekliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Baskın oyun! 05 Mayıs 2024, Pazar Reaksiyon 29 Nisan 2024, Pazartesi Ramak! 25 Nisan 2024, Perşembe Pivotluk örneği 21 Nisan 2024, Pazar
Zuhal Topal nasıl zayıfladı? 35 kilo birden nasıl verdi! Sırrını açıkladı!
Zuhal Topal kendine 35 kilo birden verdiren sırrını açıkladı!
10.100-19.200 TL arası maaş alanlara duyuru sabah 08.04 sularında geldi! SSK BAĞKUR emeklisine kombo kıyak
Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?
Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu! Real Madrid finale çıkınca...
Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Real Madrid finale çıkınca...
22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Sema Aydemir’in eniştesi meğer...
Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim!
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 1.5 Milyon TL Konut Kredisi! İşte 120 Ay Maliyet, Taksit Tablosu!
Kamu Bankaları 1.5 Milyon TL Konut Kredisi! İşte Maliyet, Taksit Tablosu!
SON DAKİKA