Avukat Canan Sarı'dan FETÖ iftiralarına sert tepki: "Asıl hedef KADEM’i itibarsızlaştırmak"

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Türkiye'yi sarsan çocuk gelin davasında yargılama devam etti. Bir gazete ise 6 yaşında evlendirilen H.K.G.'nin avukatı ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı'yı hedef gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan KADEM, Canan Sarı'ya yönelik ithamların hiçbir gerçeklik payının olmadığını belirtti. SARI'YA YÖNELİK İTHAMLARIN HİÇBİR GERÇEKLİK PAYI YOKTUR

KADEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "6 yaşında evlendirilen kız çocuğu davasında mağdurun avukatlığını yürüten Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız avukat Canan Sarı, bugün bir gazetenin manşetten verdiği haberde apaçık bir iftiraya maruz kalmıştır. Yıllarca hukuk kurulumuzda gönüllü olarak görev alan, kadın ve çocukların mağdur olduğu davalarda ücret almadan hak savunuculuğu yapan, halen yine gönüllü olarak KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren avukat Canan Sarı'ya yönelik ithamların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Avukat Canan Sarı, KADEM'in 'Kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etme' hedefine giden yolda, toplumsal vicdanı korumak için adalet savaşı vermektedir. Sesi yüksek çıkanların, çıkar odaklarının değil, mazlumun, mağdurun yanında durmaktadır. Her türlü basın etiğinden uzak bu haberi ve haberin arkasındaki güçleri kınıyor, tüm samimiyetimizle tekrarlıyoruz: Yer ve gök adaletle ayakta durur! Bir çocuğun ahı, dünyanın ve içindeki her şeyin üstündedir." Kendisine atılan FETÖ iftirasıyla ilgili konuşan Sarı, "Yapılan haberden de anladığım kadarıyla hakkımda epey bir araştırma yapılmış ve tabi istediklerini bulamayınca FETÖ'cü etiketini yapıştırmışlar. Çamur at izi kalsın hesabı. Oysaki 15 Temmuz darbe davalarında müşteki-mağdur vekili ve davaları takip etmiş, halen devam eden darbe davalarında şehit ve gazi vekilliği yapan bir avukatım. Hal böyleyken hakkımda FETÖ'cü demeleri de aslında yapılan haberin tamamen itibarımı zedelemeye, üzerimde baskı kurmaya yönelik kasıtlı ve amaçlı bir hamle olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı Sabah'ta yer alan haberde şunları söyledi: Çocuk yaşta evlendirilme davasında mağdur HKG'nin yanındasınız, bu dava ile ilgili kısa bir bilgi verir misiniz? Bildiğiniz gibi, 6 yaşında evlendirilen kız çocuğu davası, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası 7 Mayıs'ta tekrar görülmeye başlandı. Bu durumun ardından mağdur avukatı olarak şahsıma ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldığım STK'ya yönelik bir itibar suikasti yapılmaya başlandı. Bir gazetenin manşetten verdiği haberde, HKG'nin avukatı olarak şahsımı; yargıyı baskı altına aldığım, gizlilik kararı bulunan davanın bilgilerini basına sızdırdığım, hatta FETÖ bağlantılarına uzanan bir dizi suçla itham etti. Ardından Oda TV ve benzeri haber siteleri, AK Parti içinde bir krizin öncüsü gibi okudukları haberin üzerinden rant devşirmeye çalıştı. Burada söz konusu davadan biraz bahsetmek istiyorum. Bir tarikatın mensuplarına ait Hiranur adlı vakfın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 20'li yaşlardaki kızı HKG, 4 yıl önce, yani Kasım 2020 tarihinde kocası Kadir İstekli ile yaşadığı evden, çocuğuyla birlikte kaçıp devlete sığınıyor. Savcılığa şikâyette bulunarak 6 yaşındayken dini nikahla evlendirildiğini, evlilik sonrası defalarca cinsel istismara uğradığını, bu evliliği daha fazla sürdürmek istemediğini ancak ailesinin bu durumu kabul etmeyerek kendisine zarar vermesinden korktuğunu söylüyor. Devlet de yasa gereğince bu genç kadını çocuğuyla birlikte koruma altına alıyor. Ve böylece yargı süreci başlıyor. Buraya kadar her şey sessizce, kimseler duymadan ilerliyor. Ancak müvekkilimin beyanına göre bu olayın duyulmasından korkan aile, kızlarının peşini bırakmayarak onu adresi gizli olan konuk evinde buluyor ve kendisini önce güzellikle, sonra tehditlerle evine/kocasına dönmeye ikna etmeye çalışıyor. Ancak genç kadın eve dönmeyip, bir süre sonra boşanma davası açıyor. Davanın bir gazeteci tarafından haber yapılmasıyla da olay Türkiye'nin gündemine taşınmış oldu. Biz de olayı bu haberle öğrendik. Konu itibariyle bir ucu tarikatlara dokunan, dolayısıyla dindar kesimi de etkileyen hassas bir konu olması sebebiyle dava kamuoyunda çok büyük ilgi gördü. Yine küçük yaşta bizzat ailesinin rızası ile cinsel olarak mağdur edilen kız çocuğunun yaşadığı olaylar kamuoyunda infial uyandırdı. Diğer taraftan dava, dindarları eleştirmek, olayı münferit olmaktan çıkarıp bir camiayı suçlamak isteyenler için de mükemmel bir malzeme haline dönüştürüldü. Bu süreçte müvekkilim için barodan bir avukat tayin ediliyor. Bir süre sonra müvekkilim, avukatının ailesiyle görüştüğünü, kendisini davadan vazgeçirmek istediğini, bu dava sonucunda verilecek cezaların kimseye faydası olmayacağını kendisine söylediği için yeni bir avukat arayışı içine giriyor. Ve benimle görüşerek benimde davayı takip etmemi istedi.