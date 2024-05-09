Ekmek Teknesi’nin Mehpare’si Mehtap Bayri bakın hangi mesleği yapıyor! Görenin gözleri fal taşı gibi açılacak

Fransa ve Amsterdam'dan aldığı ödüllerle dikkatleri üzerine çeken Bayri, toplamda 3 altın ve bir özel ödüle layık görüldüğünü belirtiyor. Bu başarılarla birlikte Muğla'ya verdiği sözü tutan Bayri, Memecik zeytinini ve Muğla'nın adını dünya genelinde duyurmayı başardı.
Kendisine cesaret veren ödüllerin ardından daha fazla ticarete yönelme kararı alan Mehtap Bayri, ülkesini temsil etmenin gururunu yaşadığını ifade ediyor. Hayranları, onun bu yeni adımlarını heyecanla takip ediyor ve başarılı oyuncunun zeytinyağı serüvenini ilgiyle bekliyor.