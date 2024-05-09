Melis Sezen’den kalça dansı! Üniversite etkinliğinde kendini kaybetti! Hem tarzı hem performansı olay oldu

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen, sosyal medya hesabında yayınladığı dans videolarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı, şimdi ise bir üniversitenin etkinliğinde sergilediği dans performansıyla çok konuşuldu. Sezen'in hem tarzdı hem de dansı sosyal medyaya damga vurdu. İşte Melis Sezen'in çok konuşulan performansı...
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen, sosyal medya hesabında yayınladığı dans videolarıyla sık sık adından söz ettirmişti.
Ünlü şarkıcı, şimdi ise bir üniversitenin etkinliğinde sergilediği dans performansıyla çok konuşuldu.
Özel bir üniversitenin Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde okuyan genç oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz gün okulunda gerçekleşen dans etkinliğine katıldı.