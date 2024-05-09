HAVA DURUMU | Dikkat! Meteoroloji’den yurt geneli için uyarı: Çöl tozu ve kuvvetli yağış yolda! Harita yayınlandı! İşte 5 günlük hava durumu

Yurt genelinde etkili olan bahar havasıyla birlikte güneşli günler yerini Balkanlar'dan gelen sonbahar havasına bırakıyor. Cuma ve cumartesi günleri başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere serin ve yağışlı hava etkili olacak.

Cumartesi günü İstanbul'da sıcaklığın 14 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR ORTALAMANIN ALTINA İNER

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sıcaklık ve yağışlarla ilgili uyarı yaparak "Marmara ve Ege ye yağmur cuma günü. Sıcaklık ortalamada ama hafta sonu yağışla birlikte Marmara ve Karadeniz'de ortalamanın altına iner. İstanbul'da hafta sonu ortalamanın altına inecek cuma 18 derece, yağış cuma günü. Hafta sonu da hava serin ısınma, 15 Mayıs'tan sonra olacak" dedi.

ÇÖL TOZU TEKRAR GELİYOR

Öte yandan Türkiye'ye yeniden çöl tozunun geleceği öğrenildi. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bugünden itibaren Arabistan ve Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'ye toz taşınımı geleceğini açıkladı.

Toz taşınımının özellikle cuma günü etkisini arttıracağını vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Bize, Batı Anadolu'ya çöl tozları Sahra Çölü'nden gelir. Güneydoğu Anadolu'ya ise Arabistan'dan gelir. Güneydoğu'da başta Çukurova olmak üzere verimli toprakların nedeni de Arabistan'dan gelen toz. Cuma günü Türkiye'yi kaplayacak." dedi.

METEOROLOJİNİN HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.