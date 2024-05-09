T.C. ADANA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN DOSYA NO : 2021/323 KARAR NO : 2023/228

Sanık Vasfi Bartan hakkında nitelikli hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/05/2023 tarihli ilamı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar verildiği, kararın Selim ve Hüsniye kızı 26/05/1981 Kıbrıs doğumlu katılan Gülşah Urultüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06/05/2024

Basın No: ILN02028129

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