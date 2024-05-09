T.C.
ADANA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
DOSYA NO : 2021/323
KARAR NO : 2023/228
Sanık Vasfi Bartan hakkında nitelikli hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/05/2023 tarihli ilamı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar verildiği, kararın Selim ve Hüsniye kızı 26/05/1981 Kıbrıs doğumlu katılan Gülşah Urultüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06/05/2024
Basın No: ILN02028129
#ilan.gov.tr