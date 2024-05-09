PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü! Filistin mesajı

Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail’in saldırılarını ve katliamlarını artırarak sürdürdüğünü ortaya koyan Başkan Erdoğan, bu noktada Filistin Devleti’nin tanınması ile ilgili girişimlerin desteklenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 15:45 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 17:26
Başkan Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü! Filistin mesajı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan Brezilyalı mevkidaşı ile görüştü

Görüşmede, Türkiye ve Brezilya ikili ilişkileri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Silva ve Başkan ErdoğanSilva ve Başkan Erdoğan

SİLVA'NIN DURUŞU TAKDİRE ŞAYAN
Erdoğan, Brezilya'nın İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı vahşet karşısında izlediği tutumun takdire şayan olduğunu, kalıcı ateşkesin tesisi ile bölgeye insani yardımların ulaştırılması konusunda çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

FİLİSTİN TANINSIN
Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail'in saldırılarını ve katliamlarını artırarak sürdürdüğünü ortaya koyan Başkan Erdoğan, bu noktada Filistin Devleti'nin tanınması ile ilgili girişimlerin desteklenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşı da yakından takip ettiğini, taraflara müzakereye dönerek hak ve hukuk temelinde adil bir barışın tesisine dair çalışmayı teklin ettiğini belirtti.

rdoğan görüşmede, da Silva'ya, Brezilya'daki şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve toprak kaymalarında meydana gelen can kayıplarından dolayı üzüntüsünü ve taziye dileklerini iletti ve Türkiye'nin Brezilya halkının yanında olduğunu ifade etti.

Ambargo kararı soykırımcıyı sarstı! İsrail gazetesinden itiraf: Türkiye en zayıf noktamızdan vurdu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Lyon Belediye Başkanı Doucet’ten alçak paylaşım: Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösterdi
CHP’li Mustafa Bozbey’in torpil skandalında yeni perde! CHP fondaşı İsmail Saymaz canlı yayında itiraf etti: Baldızını da müdür yapmış
Atina’dan Başkan Erdoğan ve Miçotakis arasında gerçekleşecek olan görüşmeye ilişkin açıklama: Sükunet dolu bir dönem bekliyoruz
Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’ın açıklamalarına sert tepki: Kararın arkasındayız, söyledikleri hayal ürünü
Hastane randevu sistemi MHRS değişiyor | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarihi açıkladı
HAVA DURUMU | Dikkat! Meteoroloji’den yurt geneli için uyarı: Çöl tozu ve kuvvetli yağış yolda! Harita yayınlandı! İşte 5 günlük hava durumu
Ambargo kararı soykırımcıyı sarstı! İsrail gazetesinden itiraf: Türkiye en zayıf noktamızdan vurdu
Kamuda mülakat sistemi değişiyor! Her adaya kod verilecek... İlk kez ne zaman uygulanacak?
Atina’dan sonra ABD’de de ’Kariye Camii’ hazımsızlığı! Yunan basını yetersiz buldu: Çileden çıkarıcı ve anlamsız
MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI | Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire...
TAKVİM TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda! ’Telif Yasası’ gündemde: Dijital TV piyasası için komisyonumuza tarihi bir sorumluluk düşüyor
ABD ile İsrail’in kanlı ittifakı bozuldu mu? Tel Aviv ‘müttefiğe ihanet’ dedi Washington’ı seçimle tehdit etti! Soykırımcı ile destekçisinden danışıklı dövüş
MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU | Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması! TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu?
EMEKLİNİN ZAM HESABI DEĞİŞTİ! Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası sil baştan! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşları
SON DAKİKA