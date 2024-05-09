Başkan Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü! Filistin mesajı

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşı da yakından takip ettiğini, taraflara müzakereye dönerek hak ve hukuk temelinde adil bir barışın tesisine dair çalışmayı teklin ettiğini belirtti.

rdoğan görüşmede, da Silva'ya, Brezilya'daki şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve toprak kaymalarında meydana gelen can kayıplarından dolayı üzüntüsünü ve taziye dileklerini iletti ve Türkiye'nin Brezilya halkının yanında olduğunu ifade etti.