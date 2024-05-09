PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Soykırımcıya her yer dar! Eurovision'da İsrail yuhalandı "Özgür Filistin" sloganları atıldı: Siyonist iş birlikçilerin maşası EBU

Eurovision 2024'te soykırımcı İsrail yuhalandı, "Özgür Filistin" sloganları atıldı. İsrail'i temsilen yarışmaya katılan Eden Golan neye uğradığını şaşırdı. Avrupa Yayın Birliği ise 'siyonazi'den yana saf tutu. Sahneye kefiyeli bileklikle çıkan Eric Saade hedefe kondu, organizasyona Filistin bayraklarının sokulması yasaklandı. Tam da bu noktada Eurovision'un bir yarışmadan ziyade siyasi ve politik arenaya döndüğü, küresel çete ve siyonist iş birlikçilerin maşası haline geldiği bir kez daha kanıtlandı. Eurovision'un politik duruşu, soykırımcı İsrail'den yana tavır alışı ve platformun bir yarışmadan ziyade siyasi arenaya dönmesi Türkiye'nin yarışmaya katılmama kararında etkili.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 10:41 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 15:42
Soykırımcıya her yer dar! Eurovision’da İsrail yuhalandı Özgür Filistin sloganları atıldı: Siyonist iş birlikçilerin maşası EBU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Terör devleti İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana 35 binden fazla Filistinli şehadet şerbeti içti.

Gözünü kan bürüyen siyonazi Tel Aviv, Gazzelilerin son sığınağı Refah'a da operasyon başlattı. Binlerce Filistinli siyonist kurşunların tehdidi altında çaresizce yaşam mücadelesi veriyor.
Eurovision'da İsrail yuhalandı "Özgür Filistin" sloganları atıldı



EUROVİSİON'DA İSRAİL YUHALANDI... "ÖZGÜR FİLİSTİN" TEZAHÜRATLARI

İsrail'in artan barbarlığı ve yürüttüğü sistematik soykırım ise Batı'da bazı vicdan sahipleri tarafından gündeme getiriliyor.

Eurovision 2024 Yarışması'nın ikinci yarı final provasında, seyirci İsrail'i yuhaladı ve "Özgür Filistin" diye bağırdı. Terör devleti İsrail'i temsilen yarışmaya katılan Eden Golan neye uğradığını şaşırdı.

Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric SaadeFilistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade

AVRUPA YAYIN BİRLİĞİ 'SİYONAZİLER'DEN YANA SAF TUTTU

Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade ise Eurovision Şarkı Yarışması'nda bileğinde Filistin kefiyesi ile şarkısını seslendirdi. Avrupa Yayın Birliği ise 'siyonaziler'den yana saf tuttu. Eurovision'a Filistin bilekliği ile çıkan Saade hedefe kondu, "Saade'nin etkinliğin siyasi olmayan doğasından ödün vermeyi tercih etmesinden üzüntü duyuyoruz" denildi.



FİLİSTİN BAYRAĞINA YASAK, SOYKIRIMCIYA DESTEK

35 binden fazla insanın ölümüne neden olan İsrail'in yarışmaya katılmaması için 1400'den fazla Finlandiyalı sanatçı imza topladı. Finlandiya dışında İzlanda, Norveç, Danimarka ve İsveç'te de benzer itirazlar dile getirildi. Bu itirazlar karşılık bulmazken Avrupa Yayın Birliği İsrail'den yana saf tutup organizasyonda Filistin bayraklarını yasakladı.

Soykırımcı İsrail'i temsil eden Eden Golan

Soykırımcı İsrail'i temsil eden Eden Golan'dan ise 7 Ekim'e atıfta bulunduğu düşünülen orijinal şarkısı "October Rain"in sözlerini, siyaset içerdiği gerekçesiyle yeniden düzenlemesi istendi.

Bu yüzden şarkının yeni versiyonu olan "Hurricane" tekrar yazıldı ve İsrail'in tekrardan katılmasının önü açıldı.




YARIŞMA DEĞİL SİYASİ ARENA... SİYONİST İŞ BİRLİKÇİLERİN MAŞASI

Tam da bu noktada Eurovision'un bir yarışmadan ziyade siyasi ve politik arenaya döndüğü, küresel çete ve siyonist iş birlikçilerin maşası haline geldiği bir kez daha kanıtlandı.



TÜRKİYE NEDEN Mİ EUROVİSİON'A KATILMIYOR? İŞTE CEVABI

Gelelim Türkiye'nin Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmadığına... Bilindiği üzere Türkiye, 2013'ten bu yana bahse konu olan yarışmaya katılım sağlamıyor.

Eurovision'da oylamalar 2000'li yıllarda izleyici oylamasıyla yapılırken 2011'den sonra yüzde 50 izleyici, yüzde 50 jüri kuralı getirildi. Karar politik idi... Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın lehine bir karar olduğu da aşikardı.

Eurovision'un politik duruşu, soykırımcı İsrail'den yana tavır alışı ve platformun bir yarışmadan ziyade siyasi arenaya dönmesi Türkiye'nin bu kararında etkili.

Eurovisiona Gazze damgası! Sahneye kefiyeli bileklikle çıkan Eric Saade hedefte: Avrupa Yayın Birliği siyonazilerden yana saf tuttu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Lyon Belediye Başkanı Doucet’ten alçak paylaşım: Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösterdi
CHP’li Mustafa Bozbey’in torpil skandalında yeni perde! CHP fondaşı İsmail Saymaz canlı yayında itiraf etti: Baldızını da müdür yapmış
Atina’dan Başkan Erdoğan ve Miçotakis arasında gerçekleşecek olan görüşmeye ilişkin açıklama: Sükunet dolu bir dönem bekliyoruz
Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’ın açıklamalarına sert tepki: Kararın arkasındayız, söyledikleri hayal ürünü
Hastane randevu sistemi MHRS değişiyor | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarihi açıkladı
HAVA DURUMU | Dikkat! Meteoroloji’den yurt geneli için uyarı: Çöl tozu ve kuvvetli yağış yolda! Harita yayınlandı! İşte 5 günlük hava durumu
Ambargo kararı soykırımcıyı sarstı! İsrail gazetesinden itiraf: Türkiye en zayıf noktamızdan vurdu
Kamuda mülakat sistemi değişiyor! Her adaya kod verilecek... İlk kez ne zaman uygulanacak?
Atina’dan sonra ABD’de de ’Kariye Camii’ hazımsızlığı! Yunan basını yetersiz buldu: Çileden çıkarıcı ve anlamsız
MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI | Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire...
TAKVİM TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda! ’Telif Yasası’ gündemde: Dijital TV piyasası için komisyonumuza tarihi bir sorumluluk düşüyor
ABD ile İsrail’in kanlı ittifakı bozuldu mu? Tel Aviv ‘müttefiğe ihanet’ dedi Washington’ı seçimle tehdit etti! Soykırımcı ile destekçisinden danışıklı dövüş
MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU | Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması! TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu?
EMEKLİNİN ZAM HESABI DEĞİŞTİ! Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası sil baştan! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşları
SON DAKİKA