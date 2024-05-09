Soykırımcıya her yer dar! Eurovision'da İsrail yuhalandı "Özgür Filistin" sloganları atıldı: Siyonist iş birlikçilerin maşası EBU

Terör devleti İsrail
, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana 35 binden fazla Filistin
li şehadet şerbeti içti.
Gözünü kan bürüyen siyonazi Tel Aviv, Gazzelilerin son sığınağı Refah'a da operasyon başlattı. Binlerce Filistinli siyonist kurşunların tehdidi altında çaresizce yaşam mücadelesi veriyor.
EUROVİSİON'DA İSRAİL YUHALANDI... "ÖZGÜR FİLİSTİN" TEZAHÜRATLARI
İsrail'in artan barbarlığı ve yürüttüğü sistematik soykırım ise Batı'da bazı vicdan sahipleri tarafından gündeme getiriliyor.
Eurovision 2024 Yarışması'nın ikinci yarı final provasında, seyirci İsrail'i yuhaladı ve "Özgür Filistin" diye bağırdı. Terör devleti İsrail'i temsilen yarışmaya katılan Eden Golan neye uğradığını şaşırdı.
Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade
AVRUPA YAYIN BİRLİĞİ 'SİYONAZİLER'DEN YANA SAF TUTTU
Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade ise Eurovision Şarkı Yarışması'nda bileğinde Filistin kefiyesi ile şarkısını seslendirdi. Avrupa Yayın Birliği ise 'siyonaziler'den yana saf tuttu. Eurovision'a Filistin bilekliği ile çıkan Saade hedefe kondu, "Saade'nin etkinliğin siyasi olmayan doğasından ödün vermeyi tercih etmesinden üzüntü duyuyoruz" denildi.
FİLİSTİN BAYRAĞINA YASAK, SOYKIRIMCIYA DESTEK
35 binden fazla insanın ölümüne neden olan İsrail'in yarışmaya katılmaması için 1400'den fazla Finlandiyalı sanatçı imza topladı. Finlandiya dışında İzlanda, Norveç, Danimarka ve İsveç'te de benzer itirazlar dile getirildi. Bu itirazlar karşılık bulmazken Avrupa Yayın Birliği İsrail'den yana saf tutup organizasyonda Filistin bayraklarını yasakladı.