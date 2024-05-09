Soykırımcıya her yer dar! Eurovision'da İsrail yuhalandı "Özgür Filistin" sloganları atıldı: Siyonist iş birlikçilerin maşası EBU





Soykırımcı İsrail'i temsil eden Eden Golan'dan ise 7 Ekim'e atıfta bulunduğu düşünülen orijinal şarkısı "October Rain"in sözlerini, siyaset içerdiği gerekçesiyle yeniden düzenlemesi istendi.



Bu yüzden şarkının yeni versiyonu olan "Hurricane" tekrar yazıldı ve İsrail'in tekrardan katılmasının önü açıldı.







YARIŞMA DEĞİL SİYASİ ARENA... SİYONİST İŞ BİRLİKÇİLERİN MAŞASI



Tam da bu noktada Eurovision'un bir yarışmadan ziyade siyasi ve politik arenaya döndüğü, küresel çete ve siyonist iş birlikçilerin maşası haline geldiği bir kez daha kanıtlandı.





TÜRKİYE NEDEN Mİ EUROVİSİON'A KATILMIYOR? İŞTE CEVABI



Gelelim Türkiye'nin Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmadığına... Bilindiği üzere Türkiye, 2013'ten bu yana bahse konu olan yarışmaya katılım sağlamıyor.



Eurovision'da oylamalar 2000'li yıllarda izleyici oylamasıyla yapılırken 2011'den sonra yüzde 50 izleyici, yüzde 50 jüri kuralı getirildi. Karar politik idi... Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın lehine bir karar olduğu da aşikardı.



Eurovision'un politik duruşu, soykırımcı İsrail'den yana tavır alışı ve platformun bir yarışmadan ziyade siyasi arenaya dönmesi Türkiye'nin bu kararında etkili.