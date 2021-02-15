Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (15 Şubat 2021) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Evlerinin yanında kayboldu! 7 yaşındaki İkranur Tırsi'nin ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Aylar sonra şafak operasyonu ve gözaltındaki sürpriz isimlerle ilgili detaylar Atv Müge Anlı canlı yayınında.
İstanbul'da Ayşe Altuntaş, Ordu'da Makbule Sarı... Şimdi adalet vakti! Ayşe Altuntaş ve Makbule Sarı cinayetinden ayrıntılar Atv canlı yayınında...