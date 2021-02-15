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    • 15.02.2021 10:40
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    15 Şubat 2021 Pazartesi| ATV linki YOUTUBE Mesaj attı ortadan kayboldu! İranlı Marjan nerede?

    Atv canlı yayında bugün (15 Şubat 2021) neler yaşanıyor? 7 yaşındaki İkranur Tırsi'ni ölümünde aylar sonra gelen şafak operasyonu! Kimler gözaltına alındı? 48 yaşındaki taksi şoförü bulundu mu? İran uyruklu genç bir kadın, sevgilisine mesaj yolladı İstanbul'un orta yerinde kayboldu. İranlı gayrimenkul danışmanı Marjan'ın şüpheli kaybı! 'Çarşıya gideceğim' dedi bir daha geri dönmedi. Korkunç iddialar... 13 yaşındaki nerede? Hepsi ve daha fazlası canlı yayınında.

    Müge Anlı'da bugün... 15 Şubat 2021

    Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (15 Şubat 2021) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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    Evlerinin yanında kayboldu! 7 yaşındaki İkranur Tırsi'nin ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Aylar sonra şafak operasyonu ve gözaltındaki sürpriz isimlerle ilgili detaylar Atv Müge Anlı canlı yayınında.

    İstanbul'da Ayşe Altuntaş, Ordu'da Makbule Sarı... Şimdi adalet vakti! Ayşe Altuntaş ve Makbule Sarı cinayetinden ayrıntılar Atv canlı yayınında...

        Sivas'tan Ankara'ya gitti, bir daha geri dönmedi. En son kim nerede gördü? Taksi şoförüne ne oldu? 48 yaşındaki Uğur Şimşek'in şüpheli kaybı...

        İran uyruklu genç bir kadın, sevgilisine mesaj yolladı İstanbul'un orta yerinde kayboldu. İranlı gayrimenkul danışmanı Marjan'ın şüpheli kaybı!

        'Çarşıya gideceğim' dedi bir daha geri dönmedi. Korkunç iddialar... 13 yaşındaki Cangız Ergin nerede?
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        Haberler Televizyon Müge Anlı ATV CANLI YAYIN İZLE 15 Şubat 2021 Pazartesi| ATV linki YOUTUBE Mesaj attı ortadan kayboldu! İranlı Marjan nerede?