PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024, 23:54 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024, 00:00

Lyon Belediye Başkanı Doucet'ten alçak paylaşım! Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösterdi

Fransa'nın Lyon kentinin Belediye başkanı Gregory Doucet'in geçtiğimiz günlerde sözde Ermeni soykırımının anma gününde düzenlenen bir etkinlikte olimpiyat oyunlarına hazırlanan Ermeni atletleri ağırladı. Doucet, şehrinde Ermeni atletleri ağırlamaktan duyduğu gururu dile getirdi ve bu ziyaretin, iki halk arasındaki özel dostluğu pekiştiren kardeşçe ve anlamlı bir etkinlik olarak nitelendirdi. Doucet, sosyal medya hesabından yaptığı küstah paylaşımda, Ulusal Ermeni Hafızası Merkezi'ndeki Türkiye topraklarını Ermenistan'a ait gösteren haritayı sosyal medya hesabında paylaştı. İşte o alçak paylaşım...

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Kenya'daki sel felaketinde korkunç tablo: En az 257 ölü
09.05.2024Perşembe
İsveç’te binlerce kişi katil İsrail’in Eurovision’da yarışmasını protesto etti!
09.05.2024Perşembe
İZLE I Brezilya'daki sel felaketinde bilanço artıyor: Can kaybı 107'ye çıktı
09.05.2024Perşembe
Putin’in geçit töreni Almanya’yı telaşlandırdı! Bild Kızıl Meydan’daki gösteriyi böyle duyurdu: Rusya’nın nükleer kuvvetleri savaşmaya hazır
09.05.2024Perşembe
Eurovision'da İsrail yuhalandı "Özgür Filistin" sloganları atıldı
09.05.2024Perşembe
Bunlar da Var
76 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! İlk kez duyanlar şaşkın! “Nasıl anlamadık” 00:37
Kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!
09.05.2024Perşembe
22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Sema Aydemir’in eniştesi meğer... 01:58
Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim!
09.05.2024Perşembe
Son dakika! Antalya uçak kazası! Ön tekeri patlayan uçak gövdesi üzerine indi 04:32
Son dakika! Antalya uçak kazası!
09.05.2024Perşembe
Zuhal Topal nasıl zayıfladı? 35 kilo birden nasıl verdi! Sırrını açıkladı! 00:47
Zuhal Topal kendine 35 kilo birden verdiren sırrını açıkladı!
09.05.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA