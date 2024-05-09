CHP’li Mustafa Bozbey’in torpil skandalında yeni perde! CHP fondaşı İsmail Saymaz canlı yayında itiraf etti: Baldızını da müdür yapmış

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atadığı ortaya çıkmış, skandal olay büyük tepkilere neden olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atadığı ortaya çıkmış, skandal olay büyük tepkilere neden olmuştu.
SKANDALDA YENİ PERDE
CHP fondaşı İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında, CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in geçmişte de benzer vukuatları olduğunu açıkladı.
"BALDIZINI DAHA ÖNCE NİLÜFER BELEDİYESİ'NDE MÜDÜR YAPMIŞ"
"Baldızını daha önce Nilüfer Belediyesi'nde müdür yapmış" diyen Saymaz, "Nilüfer'de atadığında engellenememiş, şimdi buraya atamış. Şimdi oturup tek tek, isim isim söyleyemem ama baldızı dışında başka yakınlarını da atadığı iddia ediliyor" diye konuştu.
YEĞENİ FURKAN BOZBEY'İ BURKENT'TE BAŞKAN YAPTI
Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atamıştı.
Atama Yeğen Bozbey'in sosyal medya hesabınai "BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı" notunu düşmesiyle ortaya çıkmıştı. Furkan Bozbey tepkiler sonrası ifadeyi silmişti.
BOZBEY ATAMAYI SAVUNDU: BU GENÇLER HİÇ Mİ ÇALIŞMAYACAK
CHP'li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey'i başkanlığa atamasını savundu. Bozbey, "Bu gençler hiç mi çalışmayacak?" dedi.
CHP Yandaşı Sözcü'ye konuşan Bozbey şunları söyledi:
"Bu şirketler hakikaten sıkıntıların olduğu şirketler. Furkan Bozbey'in, yeğenimin soyadından kaynaklı sorun çıkıyor. İTÜ mimarlık mezunu genç biri. Bu işi bilen, şirketleri denetlerken güveneceğimiz biri. Zaten bu insanlardan oluşturuyoruz yönetimleri. Bu şirketlerin incelenmesi lazım, onun için de güvendiğimiz insanlar olması lazım. Soyisminin Bozbey olması, bu gençlerin orada değerlendirilmesinin önüne geçmemeli. Yeter ki liyakati olsun. Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu. 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. 27-28 yaşında. Genç biri. Bir de gençleri siyasete kazandırmamız lazım. Daha işlemler dahi bitmedi. Bunun tartışılmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?"
BELGESİ ÇIKTIKonuya ilişkin daha sonra bir açıklama daha yapan Bozbey, "Biz böyle bir şeyi düşündük. Ancak hayata geçirmedik. Böyle bir atama olmayacak" iddiasında bulundu.
Ancak Mustafa Bozbey'in "olmayacak" açıklamasının aksine 3 Mayıs günü yeğeninin atamasını yaptığı ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KİLİTLEDİ
Diğer yandan sosyal medya hesaplarının biyografisinde kendisini BURKENT'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanıtan Furkan Bozbey de, biyografisini silerek sosyal medya hesaplarını kilitledi.
TEK SKANDAL BU DEĞİL
CHP'nin 31 Mart seçimleri sonrası hız verdiği yandaş ve eş dost kayırmacılığının tek örneği bu değil.
İşte CHP'nin o atamalarından bazıları:
YANDAŞ ZEYREK'iN AĞABEYİNE KOLTUK
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in ağabeyi Ediz Zeyrek'in Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığına atandı.
SARIYER BELEDİYESİ
CHP'li Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan vekili Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür İşleri Müdürü olarak atandı.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.
BORNOVA BELEDİYESİ
CHP Buca İlçe Başkanı Özgür Kaya'nın eşi Damla Çelik Kaya, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak atandı.
MENTEŞE BELEDİYESİ
CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, emlak şirketinde ortağı olan avukat Merve Fidem Barut'u, Menteşe Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirdi.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Karabağlar Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü yapan CHP Malatya milletvekili Veli Ağababa'nın yeğeni Nermin Özgül'ü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldı.
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Övür Adıgüzel'in Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandığı iddia edildi. Söz konusu iddia yalanlanırken eş Adıgüzel'in hali hazırda Kadıköy Belediyesi'nde müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı.