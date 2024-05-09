CHP’li Mustafa Bozbey’in torpil skandalında yeni perde! CHP fondaşı İsmail Saymaz canlı yayında itiraf etti: Baldızını da müdür yapmış

BELGESİ ÇIKTIKonuya ilişkin daha sonra bir açıklama daha yapan Bozbey, "Biz böyle bir şeyi düşündük. Ancak hayata geçirmedik. Böyle bir atama olmayacak" iddiasında bulundu.

Ancak Mustafa Bozbey'in "olmayacak" açıklamasının aksine 3 Mayıs günü yeğeninin atamasını yaptığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KİLİTLEDİ

Diğer yandan sosyal medya hesaplarının biyografisinde kendisini BURKENT'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanıtan Furkan Bozbey de, biyografisini silerek sosyal medya hesaplarını kilitledi.

TEK SKANDAL BU DEĞİL

CHP'nin 31 Mart seçimleri sonrası hız verdiği yandaş ve eş dost kayırmacılığının tek örneği bu değil.

İşte CHP'nin o atamalarından bazıları:

YANDAŞ ZEYREK'iN AĞABEYİNE KOLTUK

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in ağabeyi Ediz Zeyrek'in Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığına atandı.