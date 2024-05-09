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Lyon Belediye Başkanı Doucet’ten alçak paylaşım: Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösterdi

Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet alçak bir paylaşıma imza attı. Doucet, Ulusal Ermeni Hafızası Merkezi'ndeki Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösteren haritayı sosyal medya hesabında paylaştı.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 23:57 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 01:19
Lyon Belediye Başkanı Doucet’ten alçak paylaşım: Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösterdi

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Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, geçtiğimiz günlerde sözde Ermeni soykırımının anma gününde düzenlenen bir etkinlikte Türkiye topraklarını Ermenistan'a ait gösteren haritayı sosyal medyada paylaştı.



Fransa'nın Lyon kentinin Belediye başkanı Gregory Doucet'in geçtiğimiz günlerde sözde Ermeni soykırımının anma gününde düzenlenen bir etkinlikte olimpiyat oyunlarına hazırlanan Ermeni atletleri ağırladı.

Lyon Belediye Başkanı Doucet'ten alçak paylaşım!



Doucet, şehrinde Ermeni atletleri ağırlamaktan duyduğu gururu dile getirdi ve bu ziyaretin, iki halk arasındaki özel dostluğu pekiştiren kardeşçe ve anlamlı bir etkinlik olarak nitelendirdi.



Doucet, sosyal medya hesabından yaptığı küstah paylaşımda, Ulusal Ermeni Hafızası Merkezi'ndeki Türkiye topraklarını Ermenistan'a ait gösteren haritayı sosyal medya hesabında paylaştı.

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