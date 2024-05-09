Örnek No:55*

T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2023/762 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/762 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Silivri İlçe, GÜMÜŞYAKA Mahalle/Köy, TEKKE TARLA MEVKİİ Mevkii, 7309 Ada, 1 Parsel,

TAPU KAYDI:

Dosyadaki Silivri Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün tapu kaydından; İstanbul İli, Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mah., Tekke Tarla Mevkii, 7309 Ada, 1 Parsel numarasında kayıtlı, 294,46 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı ana taşınmazın 1/2 hisse?sinin *************adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kaydın şerhler bölümü kısmında çeşitli tarihlere ait ihtiyati tedbir ve icrai haciz bulunmaktadır.

İMAR DURUMU:

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün dosyasındaki yazısında;İstanbul İli, Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mah., 7309 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz 19/02/1998 tasdik tarihli Gümüşyaka 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen yol kısmen de Konut Alanında kalmaktadır. Konut Alanında Yapılaşma şartları; Taks: 0.25, Kaks: 0.55, Ayrık Nizam, 2 kat, hmax: 6,50 metre olarak planlanmıştır denilmektedir.

HUDUD VE SAHASI:

Taşınmazın paftasının zemine tatbiki sonucunda zemine uygun olduğu saptanmıştır.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ:

Kıymet takdirine konu taşınmaz, tapunun İstanbul İli, Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mah., Tekke Tarla Mevkii, 7309 Ada, 1 Parsel numarasında kayıtlı, 294,46 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı ana taşınmaz olup adres olarak Gümüşyaka Mahalle Merkezini D-100 Karayolu üzerinde Tekirdağ istikametinde yaklaşık 3 km geçince yolun sağında kalan Teoman Sokak ile Şefika Sokakğın birleştiği köşede bulunan taşınmazın üzerinde 7 ve 13 kapı nolu ikiz villa bulunmaktadır. Tespit günü taşınmazda kimse olmadığı için dışarıdan gözlem yapılmıştır. Dosyasında, yerinde ve Silivri Belediye Başkanlığı?nın arşivinde bulunan dosyasında yapılan incelemede aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur. Taşınmaz; Silivri Belediye Başkanlığı?nın arşivinde bulunan dosyasında herhangi bir proje ulunamamıştır. Ruhsat ve Yapı Kullanma İzin Belgesi?ne göre taşınmazın üzerinde ki yapı betonarme sistem ve tuğla dolgu, ikiz villa, tek kattan oluşmakta ve her biri 38,5 m2 olmak üzere toplam 7,00 m2 dir. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören konut alanında almaktadır.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Tekke Tarla Mevkii 7309 Ada 1 Parsel Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 294,46 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Hissesi : 1/2

Kaydındaki Şerhler: 04/04/2007-3363 YEVMİYE TARİHLİ İHTİYATİ TEDBİR: SİLİVRİ 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2007/115 ESAS SAYILI DOSYASI

TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 14:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 14:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 14:05

03/05/2024(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02029123

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