PKK’dan ormanı yak talimatı almıştı! O sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi: Operasyonun detayları ortaya çıktı

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Muğla'da 2021 Temmuz-Ağustos dönemlerinde binlerce dekar alanın yanarak kül olmasına neden olan yangının faili PKK üyesi İbrahim Soncul'un yargılandığı davada karar çıktı. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Soncul'un 2 farklı suçtan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 12 GÜN ALEV ALEV YANMIŞTIK Muğla'da 2021 yaz aylarında meydana gelen orman yangınları büyük hasara neden olmuştu. 29 Temmuz 2021'de önce Marmaris'te başlayan ardından Bodrum Güvercinlik, Menteşe, Köyceğiz, Milas ile Kavaklıdere bölgelerinde çıkan yangın 12 Ağustos'a kadar sürmüştü. Bölge 15 gün boyunca adeta alev çemberinde kalmıştı. Yangınlardan dolayı yaklaşık 60 bin hektarlık alanda etkili olan bu yangınlarda 52 bin 20 hektar ormanlık alan zarar gördü.

DETAYLARI ÇIKTI: FOTOĞRAFLARINI GÖNDERMİŞ

Yangınlarla ilgili süren davanın detayları ortaya çıktı. Sanık İbrahim Soncul'un, Tekoşer adlı kimliği tespit edilemeyen PKK terör örgütü üyesi ile dağ kadrosunda bulunan akrabası vasıtası ile iletişime geçtiği belirlendi. Cep telefonu mesajlaşmaları ve fotoğrafları incelendi. Tekoşer kod adlı kadın örgüt mensubunun sanık İbrahim Soncul'u tarla ve orman yakması konusunda yönlendirerek ikna ettiği ortaya çıktı.