PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

PKK’dan ormanı yak talimatı almıştı! O sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi: Operasyonun detayları ortaya çıktı

Muğla’da 2021 yaz aylarında meydana gelen binlerce dekar alanın kül olmasına neden olan yangının faili PKK üyesi İbrahim Soncul’un yargılandığı davada karar çıktı. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Soncul'un 2 farklı suçtan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 22:55 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 23:46
PKK’dan ormanı yak talimatı almıştı! O sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi: Operasyonun detayları ortaya çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Muğla'da 2021 Temmuz-Ağustos dönemlerinde binlerce dekar alanın yanarak kül olmasına neden olan yangının faili PKK üyesi İbrahim Soncul'un yargılandığı davada karar çıktı. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Soncul'un 2 farklı suçtan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

12 GÜN ALEV ALEV YANMIŞTIK

Muğla'da 2021 yaz aylarında meydana gelen orman yangınları büyük hasara neden olmuştu. 29 Temmuz 2021'de önce Marmaris'te başlayan ardından Bodrum Güvercinlik, Menteşe, Köyceğiz, Milas ile Kavaklıdere bölgelerinde çıkan yangın 12 Ağustos'a kadar sürmüştü. Bölge 15 gün boyunca adeta alev çemberinde kalmıştı. Yangınlardan dolayı yaklaşık 60 bin hektarlık alanda etkili olan bu yangınlarda 52 bin 20 hektar ormanlık alan zarar gördü.

DETAYLARI ÇIKTI: FOTOĞRAFLARINI GÖNDERMİŞ
Yangınlarla ilgili süren davanın detayları ortaya çıktı. Sanık İbrahim Soncul'un, Tekoşer adlı kimliği tespit edilemeyen PKK terör örgütü üyesi ile dağ kadrosunda bulunan akrabası vasıtası ile iletişime geçtiği belirlendi. Cep telefonu mesajlaşmaları ve fotoğrafları incelendi. Tekoşer kod adlı kadın örgüt mensubunun sanık İbrahim Soncul'u tarla ve orman yakması konusunda yönlendirerek ikna ettiği ortaya çıktı.

Tekoşer'in ayrıca Soncul ile yaptığı görüşmelerde maddi yönden destek olmayı vadettiği de tespit edildi. Sanık Soncul'un da banka hesap bilgilerini bu kişiye göndererek PKK/KCK silahlı terör örgütü adına sözde ateşin çocukları olarak terör amaçlı orman yakmayı kabul ettiği belirlendi. Sanık, ormanı yakmak için kendisine para yollanması için arkadaşı Şiar ve ablası Berfin' in banka bilgilerini verdi. Hesaplara gelen para sanığa teslim edildi.

Sanık Soncul aldığı talimat doğrultusunda 29 Temmuz 2021 günü çıkardığı orman yangınının fotoğrafını çekerek Tekoşer adlı örgüt mensubuna yolladığı ortaya çıkmıştı. Sanığın bu amaçla fotoğraf çekmek için çıkardığı orman yangını bölgesinde bekleyerek yangının büyümesine ilişkin fotoğraflar çektiği anlaşıldı.

SANIĞA 2 AYRI SUÇTAN CEZA YAĞDI


Sanık Soncul'un Milas Güvercinlik Orman İşletme Şefliği Sorumluluk sahasındaki Kuyucak Mevkiinde terör amaçlı yangın çıkardığı olayda, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanık hakkında yapılan yargılamada karar çıktı. Mahkeme, sanık İbrahim Soncul hakkında ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca sanık hakkında devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulan terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde ''devlet ormanını yakma'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 bin gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

YANAN ALAN TAMAMEN AĞAÇLANDIRILDI

Korkunç yangın 29 Temmuz 2021'de önce Marmaris'te başlayan ardından Bodrum Güvercinlik, Menteşe, Köyceğiz, Milas ile Kavaklıdere bölgelerinde çıkan yangın 12 Ağustos'a kadar sürmüştü. Bölge 15 gün boyunca adeta alev çemberinde kalmıştı. Yangınlardan dolayı yaklaşık 60 bin hektarlık alanda etkili olan bu yangınlarda 52 bin 20 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Beyciler yangınının Milas ve Bodrum tarafında etkilediği alanın tamamı ağaçlandırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Lyon Belediye Başkanı Doucet’ten alçak paylaşım: Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösterdi
CHP’li Mustafa Bozbey’in torpil skandalında yeni perde! CHP fondaşı İsmail Saymaz canlı yayında itiraf etti: Baldızını da müdür yapmış
Atina’dan Başkan Erdoğan ve Miçotakis arasında gerçekleşecek olan görüşmeye ilişkin açıklama: Sükunet dolu bir dönem bekliyoruz
Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’ın açıklamalarına sert tepki: Kararın arkasındayız, söyledikleri hayal ürünü
Hastane randevu sistemi MHRS değişiyor | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarihi açıkladı
HAVA DURUMU | Dikkat! Meteoroloji’den yurt geneli için uyarı: Çöl tozu ve kuvvetli yağış yolda! Harita yayınlandı! İşte 5 günlük hava durumu
Ambargo kararı soykırımcıyı sarstı! İsrail gazetesinden itiraf: Türkiye en zayıf noktamızdan vurdu
Kamuda mülakat sistemi değişiyor! Her adaya kod verilecek... İlk kez ne zaman uygulanacak?
Atina’dan sonra ABD’de de ’Kariye Camii’ hazımsızlığı! Yunan basını yetersiz buldu: Çileden çıkarıcı ve anlamsız
MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI | Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire...
TAKVİM TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda! ’Telif Yasası’ gündemde: Dijital TV piyasası için komisyonumuza tarihi bir sorumluluk düşüyor
ABD ile İsrail’in kanlı ittifakı bozuldu mu? Tel Aviv ‘müttefiğe ihanet’ dedi Washington’ı seçimle tehdit etti! Soykırımcı ile destekçisinden danışıklı dövüş
MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU | Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması! TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu?
EMEKLİNİN ZAM HESABI DEĞİŞTİ! Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası sil baştan! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşları
SON DAKİKA