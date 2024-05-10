Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen tarihe geçti: 59 yıldır kırılamayan rekor kırıldı

Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında sahasında Roma ile 2-2 berabere kaldı ve ilk maçın da avantajıyla adını finale yazdırdı. Bu sonucun ardından Leverkusen, Aralık 1963 - Şubat 1965 tarihlerinde Portekiz temsilcisi Benfica'ya ait 59 yıldır kırılmayan 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kırdı.
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Bayer Leverkusen, sahasında Roma ile 2-2 berabere kaldı.
İlk maçı 2-0 kazanan Bayer Leverkusen, toplam skor avantajıyla adını finale yazdırdı.
BAYER LEVERKUSEN NAMAĞLUP FİNALDE
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, evinde İtalya Serie A ekibi Roma ile karşı karşıya geldi.