T.C. BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/261 Esas 15/04/2024 Konu : İlan metni.İLAN

BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı , MEHMET NURİ DOĞAN ile Davalı , BOZOVA MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili Bozova İlçesi Yukarı çatak Mahallesinde bulunan 302, 704 ve 446 parsel sayılı taşınmazlara komşu 3.590,69m² tapulama harici taşınmazda hak iddia eden kişilerin, Bozova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02029096

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