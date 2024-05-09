UEFA Avrupa Ligi’nde finalin adı belli oldu: Bayer Leverkusen - Atalanta

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Bayer Leverkusen, sahasında Roma ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 2-0 kazanan Bayer Leverkusen, toplam skor avantajıyla adını finale yazdırdı. Atalanta ise 1-1 biten ilk maçın ardından rövanşta Marsilya'yı 3-0 ile geçti ve Bayer Leverkusen'in finaldeki rakibi oldu.

BAYER LEVERKUSEN NAMAĞLUP FİNALDE

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, evinde İtalya Serie A ekibi Roma ile karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan karşılaşmada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çaldı. Danny Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ile Jan de Vries yaptı. Çekişmeli geçen karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Deplasmanda oynanan ilk maçı 2-0 kazanan Bayer Leverkusen, toplam skorda rakibine üstünlük sağladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıktı. Ev sahibi ekip Bayer Leverkusen'e finali getiren golleri 82'nci dakikada kendi kalesine Gianluca Mancini ve 90+7'nci dakikada Josip Stanisic attı. Konuk ekip Roma'nın gollerini ise 43 ve 66'ncı dakikada penaltıdan Leandro Paredes kaydetti.

LEVERKUSEN 59 YILLIK REKORU KIRDI

Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında sahasında Roma ile 2-2 berabere kaldı ve ilk maçın da avantajıyla adını finale yazdırdı. Bu sonucun ardından Leverkusen, Aralık 1963 - Şubat 1965 tarihlerinde Portekiz temsilcisi Benfica'ya ait 59 yıldır kırılmayan 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kırdı. Mücadelenin uzatma dakikalarına 2-1 yenik giren Bayer Leverkusen, 90+7'nci dakikada Josip Stanisic'in attığı golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrılarak namağlup serisine devam ederken, aynı zamanda yenilmezlik rekorunu da kırmış oldu.