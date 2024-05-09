T.C. ŞANLIURFA1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/45 Esas 19/06/2023 Konu : -İLAN--İLAN-

Davacı , MEHMET SALİH CERYAN ile Davalı , HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Kalınbayat Mahallesi'nde bulunan güneyi 124 ve 130 Parsel, Batısı 97 Parsel, Kuzeyi tapulama harici ve Doğusu 129 Parsel olan tapulama harici taşınmaz ile ilgili olarak hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2020/613 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri, aksi takdirde TMK'nun 713.md.gereğince dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu İLAN olunur.

Basın No: ILN02029095

#ilan.gov.tr